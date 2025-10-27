Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, martes 28 de octubre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

DS

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:48

Comenta

El alza en gasolina y diésel genera inquietud. Compara precios en Málaga y descubre dónde llenar tu tanque sin gastar de más.

  1. Consejos para ahorrar gasolina

Vigilar la presión de los neumáticos

Uno de los ... elementos primordiales de un automóvil y que sin embargo se suele descuidar con más facilidad es el neumático. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Los neumáticos deben ir inflados a la presión recomendada por el fabricante. Solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más (+0,2 o +0,3 bares, habitualmente). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 % en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  4. 4 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  7. 7 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  8. 8

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  9. 9 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, martes 28 de octubre de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, martes 28 de octubre de 2025