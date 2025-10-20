Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, martes 21 de octubre de 2025

Los nuevos récords en los precios de la gasolina y el diésel impactan al hogar. Revisa los precios diarios en Málaga y optimiza tu gasto ... en combustible.

Consejos para ahorrar gasolina

Vigilar la presión de los neumáticos

Uno de los elementos primordiales de un automóvil y que sin embargo se suele descuidar con más facilidad es el neumático. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Los neumáticos deben ir inflados a la presión recomendada por el fabricante. Solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más (+0,2 o +0,3 bares, habitualmente). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 % en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Mantén la velocidad uniforme para ahorrar gasolina

Para conseguir ahorrar el máximo de combustible, es necesario no realizar una conducción brusca. Lo que implica el conducir a una velocidad constante, no dar grandes acelerones, frenazos o cambios de marcha innecesarios. Siguiendo todas estas pautas conseguirás mantener una velocidad uniforme, haciendo que tu consumo en combustible se reduzca en gran medida.

Planifica tu viaje

Un viaje planificado te permitirá llegar a tu destino de la manera más rápida, fácil y segura, y ahorrando combustible. Alargar solo diez minutos el viaje de una hora puede provocar un aumento del consumo en gasolina o gasoil de hasta un 14 por ciento.

Usar correctamente el aire acondicionado

Lo ideal y en la medida de lo posible, deberíamos poner el aire acondicionado solo 5°C menos que la temperatura exterior. El aire acondicionado sólo es efectivo pasados unos minutos, por lo que no es necesario ponerlo a tope nada más arrancar. Lo más recomendable es abrir las puertas y ventanillas primero para ventilar el habitáculo y rebajar de forma natural la temperatura interior.

Conduce con suavidad, sin acelerones ni frenazos

Desde siempre se ha dicho que conducir con cambios de ritmo bruscos, acelerones y frenazos aumenta considerablemente el consumo de carburante, y es cierto. Para obtener una conducción eficiente es clave circular con suavidad, de manera fluida y anticipándose al trazado. Recuerda que las marchas cortas deben aplicarse durante los primeros segundos de circulación y que después debes aplicar las marchas largas, siempre que puedas. Si tu coche equipa el indicador de marcha adecuada, lo mejor es que sigas sus instrucciones. En el caso de que no cuentes con este sistema, lo más aconsejable es que apliques los cambios de marcha antes de las 2.500 rpm, puesto que más revoluciones implican un mayor gasto de combustible.

¿Cuándo consume más gasolina tu coche? Ciudad: Va a ser el mayor de todos. Esto se debe a que realizas una conducción irregular donde aceleras y frenas continuamente, algo que no ayuda a reducir el consumo de gasolina. La conducción más eficiente en ciudad es anticiparse y tratar el coche con suavidad.

Carretera: Si conduces en autopista el consumo es menor, precisamente porque mantienes una presión constante en el acelerador y tocas menos el freno. Eso sí, a medida que vas más rápido el consumo de combustible es mayor ya que el motor tiene que luchar contra la resistencia del viento. Además, antes de iniciar un viaje largo debes racionalizar y distribuir correctamente la carga en el maletero. Ten en cuenta que conducir con 100 kilogramos de peso extra dispara el consumo de combustible hasta un 6% en un coche de tamaño medio. Lo más aconsejable es que antes de viajar revises en profundidad el habitáculo de tu coche y quites todo aquello que no necesites.

¿Qué factores impulsan los altibajos en el precio de la gasolina/diesel en España?

Los precios de la gasolina y el diesel en España son influenciados por factores económicos y geopolíticos, afectando directamente a los consumidores. Esta danza de variaciones en los surtidores refleja la complejidad de los costos de producción y distribución, situando a la ciudadanía en el centro de este escenario financiero.