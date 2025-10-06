Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, martes 07 de octubre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

DS

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:14

Comenta

El incremento de los precios de la gasolina y el diésel afecta el bolsillo familiar. Revisa los precios diarios en Málaga y reduce tus gastos ... en cada viaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  6. 6 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  7. 7 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  8. 8 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  9. 9

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  10. 10 El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, martes 07 de octubre de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, martes 07 de octubre de 2025