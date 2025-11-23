Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, lunes 24 de noviembre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

DS

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

El alza en los precios de la gasolina y el diésel preocupa a muchos. En Málaga, descubre las gasolineras con los precios más bajos y ... ahorra en cada repostaje.

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  5. 5 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  6. 6 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

