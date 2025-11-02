Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, lunes 03 de noviembre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

DS

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:42

Comenta

Con el aumento en gasolina y diésel, cada céntimo cuenta. Consulta los precios diarios en Málaga y compara para ahorrar en cada viaje.

  1. Consejos para ahorrar gasolina

Vigilar la presión de los neumáticos

Uno de ... los elementos primordiales de un automóvil y que sin embargo se suele descuidar con más facilidad es el neumático. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Los neumáticos deben ir inflados a la presión recomendada por el fabricante. Solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más (+0,2 o +0,3 bares, habitualmente). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 % en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  8. 8 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  9. 9

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  10. 10

    Los niños de sus ojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, lunes 03 de noviembre de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, lunes 03 de noviembre de 2025