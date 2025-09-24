Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, jueves 25 de septiembre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

DS

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:37

¿Cansado de pagar de más por gasolina y diésel? En Málaga, encuentra las gasolineras con los mejores precios y reduce tus costos.

  1. Consejos para ahorrar gasolina

Vigilar la presión de los neumáticos

Uno de ... los elementos primordiales de un automóvil y que sin embargo se suele descuidar con más facilidad es el neumático. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Los neumáticos deben ir inflados a la presión recomendada por el fabricante. Solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más (+0,2 o +0,3 bares, habitualmente). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 % en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  3. 3 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  6. 6 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  7. 7 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  8. 8

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  9. 9 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  10. 10 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, jueves 25 de septiembre de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, jueves 25 de septiembre de 2025