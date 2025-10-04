Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, domingo 05 de octubre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

DS

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:55

Comenta

Los altos precios de la gasolina y el diésel ya son noticia. Compara y encuentra en Málaga las gasolineras más económicas para tu zona.

  1. Consejos para ahorrar gasolina

Vigilar la presión de los neumáticos

Uno ... de los elementos primordiales de un automóvil y que sin embargo se suele descuidar con más facilidad es el neumático. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Los neumáticos deben ir inflados a la presión recomendada por el fabricante. Solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más (+0,2 o +0,3 bares, habitualmente). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 % en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  2. 2 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  3. 3 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  4. 4

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6 Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa
  7. 7 El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, domingo 05 de octubre de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, domingo 05 de octubre de 2025