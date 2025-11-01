Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, domingo 02 de noviembre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

DS

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

Si los precios de la gasolina y el diésel te afectan, en Málaga puedes hallar fácilmente las gasolineras más convenientes para cada carga.

  1. Consejos para ahorrar gasolina

Vigilar la presión de los neumáticos

Uno de ... los elementos primordiales de un automóvil y que sin embargo se suele descuidar con más facilidad es el neumático. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Los neumáticos deben ir inflados a la presión recomendada por el fabricante. Solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más (+0,2 o +0,3 bares, habitualmente). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 % en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  4. 4 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  5. 5 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  8. 8 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  9. 9 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  10. 10

    Arranca la temporada de guisos y ventas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, domingo 02 de noviembre de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, domingo 02 de noviembre de 2025