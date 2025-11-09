Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?

Se acerca diciembre y con este mes llega la paga extra para los pensionistas que se suma a su pensión ordinaria. Aunque desde hace unos ... años, los bancos adelantan las pensiones unos días a sus clientes para que puedan disfrutarla antes. Porque oficialmente la Seguridad Social detalla que abona las pensiones «a mes vencido», es decir, entre el 1 y el 4 del mes siguiente, de ahí que sean los bancos quienes las adelanten a sus pensionistas.

En esta ocasión llega la segunda paga extra para gran parte de los pensionistas españoles. En esta ocasión los clientes de Bankinter y de Unicaja Banco serán los primeros en cobrar esta extra, ya que se espera que esté en sus cuentas el viernes 21 de noviembre. Unos días más tarde, concretamente el lunes 24 de noviembre, llegará el turno para quienes lo tengan domiciliado en CaixaBank y Banco Santander. El martes 25 de noviembre se sumarán BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja y Laboral Kutxa, siendo ya el 1 de diciembre cuando los clientes de PiBank tengan acceso a su paga extra.

Hay que recordar que los pensionistas en España cuentan con 14 pagas, doce mensuales y dos extraordinarias que reciben en junio y noviembre. Aunque hay una parte de pensionistas que no cuentan con paga extra, es el caso de las pensiones que derivan de accidente laboral o enfermedad profesional, quienes ya tienen prorrateada toda su paga en los 12 pagos anuales.