Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nuevos precios del tabaco en España: estas son las marcas que cambian

El Boletín Oficial del Estado publicó este pasado sábado la actualización de los precios

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

Nuevo cambio en el precio del tabaco desde este pasado sábado 22 de noviembre en algunas marcas de cigarrillos. El Boletín Oficial del Estado ha ... publicado el listado de nuevos precios que se aplicarán en la venta al público de marcas y que se aplicarán a un grupo de marcas, en este caso no de las más conocidas en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  6. 6 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  10. 10 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nuevos precios del tabaco en España: estas son las marcas que cambian

Nuevos precios del tabaco en España: estas son las marcas que cambian