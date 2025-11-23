Nuevos precios del tabaco en España: estas son las marcas que cambian

Nuevo cambio en el precio del tabaco desde este pasado sábado 22 de noviembre en algunas marcas de cigarrillos. El Boletín Oficial del Estado ha ... publicado el listado de nuevos precios que se aplicarán en la venta al público de marcas y que se aplicarán a un grupo de marcas, en este caso no de las más conocidas en España.

Hay que tener en cuanta que el Comisionado para el Mercado de Tabacos es el organismo público que supervisa la actividad del mercado de tabacos y sus precios en nuestro país. Sirve para controlar el mercado y para que todos los precios de productos como cigarros, cigarrillos o puros estén regulados. Por eso, el Boletín Oficial del Estado (BOE) tiene que publicar los precios del tabaco cuando hay cambios, ya que son normativas de obligado cumplimiento tras los acuerdos con los fabricantes e importadores. Tras su publicación en el BOE, se producen los cambios de precios en estancos y establecimientos de venta al público.

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Denim Selected Blend 100 (20). 4,60

Elixyr X-Line (20). 4,70

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

HORACIO

Horacio Maduro H1 (15). 14,30

Horacio Maduro H5 (15). 10,90

Horacio Maduro H8 (15). 8,90

JOYA DE NICARAGUA

JDN Antaño 1970 4x32 Tins 10ct (10). 2,70

JDN Joya Red 4x32 Tins 10ct (10). 1,95

TRINIDAD

Trinidad Robustos Extra (12). 75,00

C) CIGARROS Y CIGARRITO

Euros/envase

HORACIO

Horacio Estelí Club 0 - mazos (El envase de 8). 40,00

Horacio Estelí Club 1 - mazos (El envase de 8). 36,80

Horacio Estelí Club 3 - mazos (El envase de 8). 35,60

Horacio Estelí Club 5 - mazos (El envase de 8). 35,20

Horacio Estelí Club 6 - mazos (El envase de 8). 34,40

JOYA DE NICARAGUA

JDN Humidified Bag Clasico Go Pack 5 × 5 (El envase de 5). 29,95

JDN Humidified Bag Rosalones Go Pack 5 × 5 (El envase de 5). 29,95

D) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Hookain Fuggi Ninja (200 g). 16,95

Hookain Fuggi Ninja (50 g). 4,80

Kingstreet (19 g). 1,65

Kingstreet (95 g). 7,90

Rattray's British Collection 7 Old Gowrie (50 g). 18,00

Rattray's British Collection 7 Reserve (50 g). 16,00

Rattray's British Collection Bagpiper's Dream (50 g). 15,00

Rattray's British Collection Black Mallory Tobacco (50 g). 15,00

Rattray's British Collection Brown Clunee (50 g). 16,00

Rattray's British Collection Hal O' The Wynd (50 g). 16,00

Rattray's British Collection Marlin Flake (50 g). 18,00

Rattray's British Collection Red Rapparee Tobacco (50 g). 16,00

Robert McConnell Black Parrot (50 g). 16,00

Robert McConnell Boutique Blend (50 g). 16,00

Robert McConnell Covent Garden (50 g). 16,00

Robert McConnell Highgate (50 g). 25,00

Robert McConnell Marylebone (50 g). 16,00

Robert McConnell Oriental (50 g). 15,00

Robert McConnell Red Virginia (50 g). 16,00

Robert McConnell Scottish Ck (50 g). 16,00

