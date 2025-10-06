El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) va a poner en marcha una nueva convocatoria del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, destinada en ... esta ocasión a facilitar acciones de orientación, formación e inserción laboral a personas mayores de 52 años desempleadas de larga duración. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge este jueves la convocatoria de estas subvenciones, que desarrollarán entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales o entidades locales autónomas, en la que el SAE invertirá 10 millones de euros.

El objetivo de estos proyectos integrales de empleo es mejorar la empleabilidad de 2.219 personas desempleadas andaluzas pertenecientes a este colectivo, para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral. Para ello, el programa incluye actuaciones de orientación laboral como el diagnóstico de empleabilidad y el diseño del itinerario personalizado de inserción que facilite la búsqueda de empleo para los participantes, tal como ha detallado la Junta en una nota de prensa.

Los proyectos contemplarán también actuaciones formativas para la adquisición de conocimientos técnicos y competencias laborales y acciones para la inserción como el acompañamiento en el empleo, preparación para la incorporación laboral, prospección del mercado laboral, captación de ofertas y propuesta de candidaturas de las personas participantes.

El programa establece que, al menos, el 40% de las personas participantes en estos proyectos a las que se les diseñe un proyecto integrado (un total de 888) deberá lograr su inserción laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena. Podrán participar en estos proyectos integrales, que deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses por parte de las entidades beneficiarias, las personas desempleadas de larga duración mayores de 52 años.

Hasta el 9 de octubre

Las entidades que opten a estas subvenciones, cuyo plazo de solicitud termina el 9 de octubre, recibirán 3.500 euros por persona atendida (aquella que haya recibido al menos 10 horas de acciones de orientación laboral y haya realizado uno o varios cursos de formación de, al menos, 50 horas) y 2.500 euros por persona insertada por cuenta ajena o por cuenta propia. Tendrán la consideración de personas insertadas las que reciban al menos 40 horas de orientación laboral para la inserción y se incorporen al mercado laboral por un período no inferior a cuatro meses, o no inferior a tres cuando la actividad profesional se desarrolle en el sector agrario.

Las subvenciones para el desarrollo de estos proyectos integrales (con un límite de 60 proyectos en caso de que la entidad actúe en una sola provincia y de hasta 180 proyectos cuando lo haga en dos o más) se destinarán a financiar los costes de atención de las personas participantes, incluyendo los costes de Seguridad Social del personal técnico que preste el servicio a jornada completa. Las entidades beneficiarias de las subvenciones recibirán el 80% de la misma una vez emitida la resolución de concesión y el 20% restante a la finalización del proyecto.