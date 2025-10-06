Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años

El objetivo de este proyecto es mejorar la empleabilidad de 2.219 personas desempleadas andaluzas pertenecientes a este colectivo

EP

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:33

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) va a poner en marcha una nueva convocatoria del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, destinada en ... esta ocasión a facilitar acciones de orientación, formación e inserción laboral a personas mayores de 52 años desempleadas de larga duración. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge este jueves la convocatoria de estas subvenciones, que desarrollarán entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales o entidades locales autónomas, en la que el SAE invertirá 10 millones de euros.

