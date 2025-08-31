Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»

La Tesorería General de la Seguridad Social advierte de una nueva oleada de emails falsos desde la cuenta aviso@sede.com

SUR

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:15

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha advertido esta semana a través de sus redes sociales de un nuevo intento de fraude suplantando ... su identidad, por medio del envío masivo de correos electrónicos que lo que buscan es acceder a los datos privados de las víctimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  8. 8 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  9. 9

    Carmina Rodríguez: «Me gusta rendirles homenaje con mi marca a los pocos sitios de Málaga que quedan con autenticidad»
  10. 10 Retrasos «importantes» en los AVE entre Málaga y Madrid por el incendio de un tren en Ciudad Real en plena operación retorno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»

Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»