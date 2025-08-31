Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»
La Tesorería General de la Seguridad Social advierte de una nueva oleada de emails falsos desde la cuenta aviso@sede.com
SUR
Domingo, 31 de agosto 2025, 00:15
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha advertido esta semana a través de sus redes sociales de un nuevo intento de fraude suplantando ... su identidad, por medio del envío masivo de correos electrónicos que lo que buscan es acceder a los datos privados de las víctimas.
Este nuevo intento de 'phishing' , ciberataque en el que los atacantes se hacen pasar por entidades legítimas para engañar a los usuarios, llega principalmente a través de correo electrónico, desde la cuenta aviso@sede.com, que no tiene nada que ver con la Seguridad Social. «¡No lo abras! La TGSS no envía avisos ni notificaciones a través de esta cuenta», avisan tajantes desde la Tesorería General de la Seguridad Social.
⚠️‼️AVISO DE FRAUDE— Información TGSS (@info_TGSS) August 27, 2025
Si te llega este correo electrónico desde la cuenta aviso@sede.com es un intento de FRAUDE ¡No lo abras!
La TGSS no envía avisos ni notificaciones a través de esta cuenta
👀 Comprueba y verifica que es un perfil oficial antes de abrir ningún enlace. pic.twitter.com/Oqxa7XJ45d
El falso email avisa de una notificación de la Seguridad Social que tienes que consultar. Como es habitual en estos fraudes, se inventan un plazo urgente para poder ver estas notificaciones y así impulsar a que la víctima pinche el enlace: «Se dispone de un plazo de dos días naturales desde la recepción de las notificaciones electrónicas para poder acceder a ellas. Una vez pasado dicho plazo, sino se accede a las notificaciones, estas se consideraran rechazadas...»
Ante el temor de que la notificación pueda ser algo importante, si el usuario termina pinchando el enlace le llevará a una web falsa de la Seguridad Social en la que piden los datos personales de la víctima para indentificarse y así los estafadores acceden a la información confidencial.
Desde la Seguridad Social recuerdan que es fundamental comprobar y verificar que es un perfil oficial antes de abrir ningún enlace.
