Las nuevas ayudas de la Junta de hasta 5.500 euros para los autónomos

La Junta de Andalucía acaba de poner en marcha incentivos para autónomos que estén iniciando su proyecto profesional. El Consejo de Gobierno andaluz, reunido este ... martes 2 de septiembre, ha anunciado ayudas de entre 3.800 y 5.500 euros para «respaldar los primeros pasos de los proyectos emprendedores que surjan en Andalucía».

La iniciativa de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo cuenta con un presupuesto de 104 millones de euros para el periodo 2025- 2026. Presta especial atención a los colectivos de jóvenes y mujeres, así como a las ideas de negocio impulsadas en municipios de menos de 10.000 habitantes. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

Los beneficiarios deben estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar en el momento de presentación de la solicitud.

Además, deben estar acogidos a la cuota reducida estatal en sus aportaciones a la Seguridad Social, desarrollar su actividad económica o profesional en Andalucía y contar con un plan de viabilidad de la actividad proyectada también en la fecha de presentación de la solicitud.

De estos cuatro requisitos, el segundo y el tercero deben cumplirse con carácter previo al momento en que se dicte la correspondiente resolución de concesión.

Del mismo modo, la convocatoria establece que los trabajadores autónomos beneficiarios deben mantener de forma ininterrumpida su actividad durante doce meses contados a partir del día de la presentación de la solicitud.

Respecto a las cuantías, oscilan en función de los colectivos en los que se integren los solicitantes y del número de habitantes del municipio en el que desarrollen su actividad.

De esta forma, se contemplan subvenciones de 3.800 euros en los casos de trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, mientras que, en el caso de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30 años, las ayudas se incrementan hasta los 5.000 euros.

En el caso de que los beneficiarios ejerzan su actividad en municipios que cuenten con una población menor a los 10.000 habitantes, la cuantías se elevan hasta los 5.000 euros para las trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, y hasta un máximo de 5.500 euros si se trata de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30.

El general plazo de presentación de las solicitudes es de dos meses, contados desde el día en que se produzca el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

No obstante, se establece un plazo transitorio, también de dos meses, al que podrán acogerse los trabajadores por cuenta propia que, cumpliendo dichos requisitos, hayan estado de alta en el RETA o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar entre el 30 de septiembre de 2024 y el 11 de agosto de 2025, fecha de publicación de la convocatoria.

Las solicitudes y la documentación requeridas deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía.

Las ayudas al inicio de actividad tratan de «contribuir a consolidar los proyectos impulsados por los trabajadores autónomos de Andalucía en sus primeros momentos, cuando más dificultades pueden afrontar porque estos suelen coincidir con un importante desembolso económico», explican desde la Junta.

Desde el Gobierno andaluz subrayan que, con 588.321 autónomos registrados el pasado mes de agosto, Andalucía es de forma ininterrumpida desde mayo de 2021 la comunidad autónoma con mayor número de trabajadores por cuenta propia de España.

Sólo en el último año -de agosto de 2024 a agosto de 2025- ha incrementado esa cifra en 8.013 trabajadores, lo que supone haber aportado casi uno de cada cuatro (23%) nuevos autónomos que se han incorporado al RETA en todo el país durante ese período, y lidera el crecimiento interanual de afiliados tras la Comunidad Valenciana.

Más de 29.600 autónomos beneficiados

La Junta de Andalucía ha destacado además que ha cerrado «con éxito» la primera convocatoria de la Línea 2 tras una concesión de 131,8 millones de euros en ayudas.

La convocatoria, que ha estado abierta desde agosto de 2023 hasta septiembre de 2024, «superó las previsiones», obligando a duplicar el presupuesto inicialmente previsto, que pasó de 66,88 millones a 132,44 millones de euros.

De las más de 43.000 solicitudes recibidas, finalmente resultaron beneficiarias un total de 29.600 personas trabajadoras autónomas, 14.107 (el 47,6%) mujeres y 15.493 (el 52,4%) hombres. Además, el 29,7% de las personas beneficiarias tienen menos de 30 años.

De los casi 132 millones de euros concedidos, 34,41 millones han llegado a 6.632 autónomos ubicados en municipios pequeños, lo que supone el 22,40% del total, con una participación femenina destacada del 47,52% en estas zonas, ponen de relieve desde la Junta.