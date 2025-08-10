Nueva deducción de hasta 340 euros para trabajadores con salarios mínimos: lo que debes saber

Novedad importante para los trabajadores con salarios bajos. El BOE ya ha publicado la nueva deducción por rendimientos del trabajo en la Ley 35/2006 ... del IRPF, con efectos a partir del 1 de enero de 2025, que afecta a quienes perciben el salario mínimo. El nuevo beneficio fiscal se ha incluido como una disposición final de la Ley 5/2025, de 24 de julio, por la que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Los beneficiarios son los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo (relación laboral o estatutaria) inferiores a 18.276 euros anuales, siempre que no tengan otras rentas (excluidas las exentas) superiores a 6.500 euros. La cuantía de la deducción es de 340 euros anuales para rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 16.576 euros anuales. Para rendimientos entre 16.576 euros y 18.276 euros anuales, la deducción se calcula como: «340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales». El importe de la deducción «no podrá exceder de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a los rendimientos netos del trabajo». Y, finalmente, la deducción se restará de la cuota líquida total del impuesto una vez practicada la deducción prevista en el artículo 80 de la ley.

La Agencia Tributaria incorporará el beneficio directamente al borrador de la declaración de 2025 (que se presenta en 2026). Eso sí, conviene revisar los datos fiscales para comprobar que los ingresos constan correctamente. Esta es la lista de pasos prácticos para asegurarte de aplicar la deducción:

- Verifica tus ingresos de 2025 y confirma que no superan los límites fijados.

- Accede al borrador en la sede electrónica o solicita atención presencial.

- Comprueba que la deducción aparece reflejada en la casilla correspondiente.

- Presenta la declaración en la próxima campaña de la renta y conserva el justificante. Si el resultado es a devolver, recibirás el abono en tu cuenta bancaria.