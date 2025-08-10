Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nueva deducción de hasta 340 euros para trabajadores con salarios mínimos: lo que debes saber

Los beneficiarios deberán tener rentas del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales

SUR

Domingo, 10 de agosto 2025, 16:56

Novedad importante para los trabajadores con salarios bajos. El BOE ya ha publicado la nueva deducción por rendimientos del trabajo en la Ley 35/2006 ... del IRPF, con efectos a partir del 1 de enero de 2025, que afecta a quienes perciben el salario mínimo. El nuevo beneficio fiscal se ha incluido como una disposición final de la Ley 5/2025, de 24 de julio, por la que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  3. 3 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  4. 4 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  5. 5

    El Málaga y Larrubia desatan la ilusión en La Rosaleda
  6. 6 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  7. 7 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  8. 8 Adiós a las gafas para la presbicia durante unas horas gracias a unas gotas
  9. 9

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  10. 10 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueva deducción de hasta 340 euros para trabajadores con salarios mínimos: lo que debes saber

Nueva deducción de hasta 340 euros para trabajadores con salarios mínimos: lo que debes saber