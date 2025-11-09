Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos

La Consejería de Juventud ya está tramitando esta línea de subvención que no tiene antecedentes en la Junta de Andalucía

Ester Requena

Ester Requena

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

Sacarse el carné de conducir sale de medio entre los 700 y los 1.200 euros, un 'pico' para la economía de cualquier joven. Para ... ayudarlo, el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) ha comenzado los trámites para dar ayudas a los jóvenes andaluces que se quieran sacar el carné y con las que podrán pagar las tasas, que se sitúan en los 94,05 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  3. 3

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  4. 4 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  5. 5 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  6. 6 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  7. 7

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)
  8. 8 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  9. 9

    El PP de Málaga gana peso en el núcleo duro de Juanma Moreno
  10. 10 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos

Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos