Novedades en los descuentos de hasta el 55% en ópticas que ofrece la Tarjeta Andalucía Junta 65

Buenas noticias para quienes cuentan con la Tarjeta Andalucía Junta 65. Y es que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha acordado ... prorrogar cuatro años el convenio con el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, con el fin de garantizar que las personas titulares de esta tarjeta continúen beneficiándose de descuentos de hasta el 55% en productos ópticos.

El convenio, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, mantiene su compromiso con los establecimientos ópticos independientes y con las secciones de óptica en oficinas de farmacia. Actualmente, más de 400 establecimientos forman parte del programa.

La consejera Loles López ha detallado que con este convenio las personas mayores «pueden beneficiarse de un 30% de descuento en diferentes productos ópticos sobre el precio de venta al público si es titular de la tarjeta Andalucía Junta 65, y de un 55% de descuento si es titular de esta tarjeta en su modalidad oro».

Actualización de los descuentos

Este acuerdo recoge la primera actualización del catálogo de descuentos de la Tarjeta Andalucía Junta 65 desde 2005. Tras la revisión, más de 60 nuevos establecimientos se han adherido, lo que supone la mayor incorporación registrada desde el inicio del programa.

Además, se han incluido productos no contemplados anteriormente, como lentes especiales o de sol graduadas y prismas, asimismo se han eliminado aquellos que estaban descatalogados. El acuerdo incorpora demandas del colegio profesional, que requería una actualización de los precios dado el incremento del mercado.

Asimismo, aquellas personas que no dispongan de una receta oftalmológica emitida por la sanidad pública pueden realizar una revisión en los establecimientos ópticos, donde los profesionales optometristas, que son colegiados sanitarios, pondrán realizar una refracción y emitir una receta con los productos adecuados para su salud visual.

Se han incluido productos no contemplados antes, como lentes especiales o de sol graduadas y prismas

Durante este año 2025 (enero-noviembre) se han bonificado 4.268 compras de productos ópticos realizadas por 3.884 personas beneficiarias en establecimientos acogidos al programa en toda Andalucía. Las bonificaciones aplicadas a estas compras han supuesto un ahorro de 215.319,17 euros.

Según ha informado la Junta, en los cuatro últimos años (2022- 2025), se han realizado un total de 18.772 compras que han supuesto un ahorro de 877.254,66 euros para las personas titulares de la Tarjeta. El programa contó con un presupuesto para el año 2025 de 175.350 euros, lo que supone un incremento de 58.892 euros respecto al año anterior. De cara a 2026, ha previsto una partida presupuestaria de 187.875 euros.

En Andalucía, más de 1,1 millones de personas mayores de 65 años cuentan con esta tarjeta gratuita de la Junta de Andalucía que les permite «acceder de forma rápida y sencilla a prestaciones y programas, así como a importantes descuentos en la adquisición de una amplia gama de productos y disfrute de actividades culturales y de ocio».