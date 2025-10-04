¿Es legal cobrar la nómina en efectivo?: solo en estos casos

En pleno siglo XXI, lo del sobre bien cerrado con el salario dividido en billetes ha quedado ya bastante atrás. Durante años, muchas empresas optaron ... por entregar las nómina en metálico, directamente de manos del empresario. Sin embargo, con el paso del tiempo y la digitalización de las gestiones laborales, esta práctica ha quedado casi en desuso. La duda que se plantea es ¿sigue siendo legal? ¿Es obligatorio cobrar la nómina por transferencia bancaria en 2025? ¿O aún se puede recibir el pago en efectivo?

Vayamos por partes. Comenzando por el marco legal. Conviene aclarar que la normativa laboral española no impone expresamente la obligación de pagar las nóminas por transferencia bancaria. El Artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores establece que el salario debe pagarse puntualmente en la fecha y lugar convenidos, y permite que se haga «en moneda de curso legal» o «mediante talón o transferencia bancaria». Es decir, la ley permite el pago en metálico… pero tiene sus matices.

Y una traba principal: desde la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, los pagos en efectivo están limitados a 1.000 euros cuando una de las partes actúe como empresario o profesional. Esto supone que, en muchos casos, no se puede pagar por tanto una nómina íntegra en metálico cuando se supera esa cantidad. Hasta hace unos años este límite estaba establecido en 2.500 euros, pero el Ejecutivo decidió rebajarlo hasta los 1.000 euros.

De hecho si el empresario hace caso omiso del reglamento contra el fraude fiscal y abona más de 1.000 euros a su trabajador en efectivo, es posible que Hacienda le imponga una multa de hasta el 25% del monto abonado por considerarlo una transacción irregular, tal y como se recoge en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Si el convenio no lo prohíbe, y ambas partes están de acuerdo, es posible recibir la nómina en metálico. Pero el empresario debe: entregar un recibo de salario firmado por ambas partes, asegurarse de que el pago se hace dentro del límite legal de efectivo y justificar el abono ante una posible inspección.

Aún así, las autoridades siempre recomiendan abonar la nómina mediante cheque o transferencia bancaria para que queden registrados todos los movimientos en la entidad. Ante cualquier problema (impago, retraso, diferencias salariales), la transferencia bancaria actúa como prueba objetiva del cumplimiento de la empresa.