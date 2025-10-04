Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Es legal cobrar la nómina en efectivo?: solo en estos casos

La legislación española permite el abono de salarios en metálico, aunque establece una serie de límites que hay que conocer

SUR

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:52

Comenta

En pleno siglo XXI, lo del sobre bien cerrado con el salario dividido en billetes ha quedado ya bastante atrás. Durante años, muchas empresas optaron ... por entregar las nómina en metálico, directamente de manos del empresario. Sin embargo, con el paso del tiempo y la digitalización de las gestiones laborales, esta práctica ha quedado casi en desuso. La duda que se plantea es ¿sigue siendo legal? ¿Es obligatorio cobrar la nómina por transferencia bancaria en 2025? ¿O aún se puede recibir el pago en efectivo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  8. 8

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  9. 9 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  10. 10 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Es legal cobrar la nómina en efectivo?: solo en estos casos

¿Es legal cobrar la nómina en efectivo?: solo en estos casos