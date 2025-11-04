Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa

La sentencia aclara que se trata de una obra que mejora sustancialmente la accesibilidad, «siendo más propia de una obra nueva que de mantenimiento»

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Un cambio de ascensor en un edificio y un propietario, dueño de un local en el mismo, que se niega a pagar la derrama de ... 7.666,18 euros, porque asegura no hacer uso de él. Este es el origen de un conflicto vecinal que ha acabado en los tribunales después de que la sustitución fuera aprobada en junta de propietarios y ratificada en una reunión extraordinaria. En la misma se acordó repartir el coste entre la «totalidad de las fincas, incluido el local del demandante», algo a lo que éste se opuso y demandó a la comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa

Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa