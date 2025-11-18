Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La instalación de pinchos antipalomas en la fachada de un bloque de vecinos precisa permiso de la comunidad

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid indica que este sistema disuasorio de aves es legal y se enmarca en las competencias de las comunidades de propietarios, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:38

Cornisas, alféizares, rótulos, canalones, tejados o patios de luces son algunas de las superficies en las que con frecuencia suelen posarse o anidar las palomas. ... Su presencia y la suciedad que originan más allá de un problema de limpieza o estético o de deterioro de la fachada o de molestias vecinales, también lo es de salubridad.

