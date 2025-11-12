Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratifica la nulidad del despido y reconoce la vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

Natural de Guatemala, trabajaba como empleada del hogar en régimen de interna para una familia desde diciembre de 2022. Sin permiso de trabajo, sin autorización ... de residencia en España y sin alta en la Seguridad Social por parte de su empleadora, esta trabajadora mantuvo su puesto de trabajo hasta el 3 de octubre de 2024, fecha en la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente como consecuencia de una apendicitis. Aunque fue dada de alta cuatro días después, tuvo que acudir de nuevo al médico para que le retiraran los puntos. Para ello, se vio en la necesidad de faltar a su trabajo y ese fue el detonante de un despido que ha acabado en los tribunales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  2. 2 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  3. 3 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  7. 7 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  8. 8 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  9. 9 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  10. 10 Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis

Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis