Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las empresas no podrán exigir el correo electrónico personal de los trabajadores para asuntos laborales, según el Supremo

Según los magistrados, es la compañía la que tiene que proporcionar los medios necesarios para que los empleados puedan desarrollar su actividad profesional y eso incluye un correo corporativo

Susana Zamora

Susana Zamora

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en una reciente sentencia sobre la controversia originada en una empresa de contact center sobre la obligación, o no, ... de los trabajadores a facilitar su correo electrónico personal para asuntos laborales. En este sentido, el Alto Tribunal ha confirmado que es contrario a derecho obligarles a que utilicen su cuenta de email personal para trabajar. Entiende que es la compañía, dentro de sus responsablidades, la que tiene que proporcionar los medios necesarios para que puedan desarrollar su actividad profesional y eso incluye un correo corporativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  4. 4

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  5. 5 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  6. 6 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  7. 7 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  8. 8 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  9. 9

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  10. 10 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las empresas no podrán exigir el correo electrónico personal de los trabajadores para asuntos laborales, según el Supremo

Las empresas no podrán exigir el correo electrónico personal de los trabajadores para asuntos laborales, según el Supremo