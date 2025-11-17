Las empresas no podrán exigir el correo electrónico personal de los trabajadores para asuntos laborales, según el Supremo

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en una reciente sentencia sobre la controversia originada en una empresa de contact center sobre la obligación, o no, ... de los trabajadores a facilitar su correo electrónico personal para asuntos laborales. En este sentido, el Alto Tribunal ha confirmado que es contrario a derecho obligarles a que utilicen su cuenta de email personal para trabajar. Entiende que es la compañía, dentro de sus responsablidades, la que tiene que proporcionar los medios necesarios para que puedan desarrollar su actividad profesional y eso incluye un correo corporativo.

El conflicto colectivo en esta mercantil, con una plantilla de 2.500 personas adscritas a distintas ciudades españolas y de las cuales un 80% eran teletrabajadores, tiene su origen en la cláusula que se incluyó en los contratos de teletrabajo. En ella, se les obligaba a facilitar su correo electrónico personal. Tras las reiteradas e infructuosas solicitudes para que la empresa proporcionara correos corporativos, la Confederación General del Trabajo y Federación de Servicios de CCOO (a la que se sumaron otras fuerzas sindicales) acabó presentando un recurso ante los tribunales para aclarar si se puede exigir que los trabajadores usen su email personal para asuntos laborales, tanto en modo presencial como en teletrabajo, y si se vulneraba con ello derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos.

En la resolución consultada por este periódico, el Supremo recoge las consideraciones de la sala de instancia, en las que asegura que la empresa está obligada a poner a disposición del trabajador los medios necesarios para el desenvolvimiento de la relación laboral, «incluido en la situación de teletrabajo adoptada como medida de prevención del Covid- 19, lo que, además, y en el momento del dictado de la sentencia, encontraría también apoyo en el art. 11 de la Ley del Trabajo a distancia».

Recurrido el fallo, la Audiencia Nacional dio la razón a los trabajadores y declaró contraria a derecho esa exigencia empresarial, además de obligar a la empresa «a poner a disposición del personal en teletrabajo un correo corporativo como medio necesario para el desarrollo de la actividad».

Frente a dicha resolución judicial, la empresa interpuso recurso de casación y ahora el Tribunal Supremo desestima sus pretensiones y reitera la decisión de la Audiencia Nacional. Entre los argumentos presentados, el Tribunal subrayó que la inclusión de dicha cláusula en los contratos de teletrabajo contravenía lo establecido en el artículo 11.1 del Real Decreto-ley 28/2020 (hoy art.11 de la Ley 10/2021), que regula el trabajo a distancia.