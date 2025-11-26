Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros

La compañía no notificó formalmente el despido y un tribunal lo ha considerado improcedente

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Ayudante de cocina, fue despedida disciplinariamente en enero del pasado año. La empresa tenía motivos: había faltado varios días al trabajo sin justificación alguna. Sin ... embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo ha acabado declarando improcente, ya que la trabajadora estaba fuera del país y no llegó a recibir el burofax con la carta de despido; solo tuvo conocimiento de la misma cuando lo recibió por whatsapp.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  6. 6

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre
  10. 10 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros

Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros