Una empresa deberá indemnizar con 9.000 euros a una mujer tras dejar su empleo por un contrato que luego dieron a un familiar

La justicia ha dado la razón a la trabajadora y ha condenado a la mercantil por incumplir una oferta de empleo que había generado un precontrato de trabajo

Susana Zamora

Susana Zamora

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:28

Un contrato apalabrado y, aunque no formalizado, llevó a una trabajadora a dejar su anterior empleo en la creencia de que se cumpliría el acuerdo ... al que había llegado con la nueva empresa. Así se lo hicieron saber y así consta en varios mensajes que intercambiaron, pero quedó en papel mojado tras ver posteriormente como el contrato acababa en manos de un familiar.

