Despiden a la dependienta de una zapatería por falsificar el registro horario para disfrutar siempre del mismo turno

En una semana en que el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, que incluye además cambios en el registro horario (debe ser digital y accesible de forma remota) para garantizar que los empresarios cumplen con la normativa, la justicia ha confirmado el despido procedente de una trabajadora por falsificación de la jornada.

Había ideado un sistema en el que, habitualmente, encargada y dependientas fichaban en nombre de otra persona con el fin de simular la presencia del personal en la tienda cuando realmente no estaba allí. Todo, con objeto de disfrutar siempre del mismo horario fijo en lugar del rotatorio asignado, «haciendo que unas suplanten a otras para que todo cuadre con el planning horario que teóricamente se debe seguir y por tanto la dirección de la empresa no detecte que no se están siguiendo las directrices dadas».

Así se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, consultada por este periódico, y en donde queda de manifiesto que la empresa descubrió el fraude tras consultar las grabaciones de videovigilancia y confirmar con otros trabajadores que esta suplantación de identidad en los registros era una práctica habitual.

Con estas pruebas, la empresa comunicó a la empleada el despido disciplinario. En la carta, constaban las irregularidades cometidas, pues aunque en el sistema constaban turnos rotatorios, en realidad se disfrutaba un horario fijo. «Un fichaje de entrada a las 13.02 horas pero no aparece en la tienda hasta las 16.44 horas, momento en que ficha su compañera a las 16.44 pero no aparece en la tienda durante la tarde de ese mismo día». Un patrón que se repitió dos días más y en el que participó al menos otra compañera registrando los datos falsos. «Usted como dependienta hace caso omiso a las indicaciones de la empresa, causando así un perjuicio para la mercantil. Perjuicio tanto a nivel de imagen interna con otras tiendas que si cumplen las normas; perjuicio en la imagen externa de clientes que ven cómo no se sigue el horario indicado en los vinilos expuestos; perjuicio en cuanto a costes ya que estos tiempos de no trabajo los están imputando a la dirección, cuando la normativa de la empresa deja bien claro que no debe ser así», recoge el fallo.

La mercantil contaba con un sistema de bolsa de horas, que permitía acumular o compensar tiempo trabajado de forma flexible, siempre bajo autorización expresa. En este sentido, el sistema ideado por la trabajadora le permitió, además, acumular horas extraordinarias, pasando de un saldo negativo de 25 horas y 13 minutos a uno positivo de 20 horas y 11 minutos en apenas medio año.

La afectada recurrió el despido ante el Juzgado de lo Social nº1 de Lérida, que desestimó sus pretensiones. Alegó errores en el registro horario y también que ninguno de los hechos imputados justificaban el despido: «Otras trabajadoras también lo hacían», argumentó.

En desacuerdo con esta resolución, interpuso un recurso de suplicación ante el Superior de Justicia de Cataluña, que confirmó la procedencia del despido.

