Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente

La empresa consideró que esas actividades eran incompatibles con sus dolencias y acordó su cese por transgresión de la buena fe contractual

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

Camarero en un hotel de Nerja, a sus 53 años inició una baja médica por un dolor lumbar que lo mantuvo alejado de puesto durante ... dos meses. Según el parte médico, el paciente presentaba «problemas importantes de columna tanto a nivel cervical como lumbar que le limitan en muchas actividades, como estar mucho tiempo de pie o coger cosas con peso, como cajas cargadas, pero sí debe moverse, andar , hacer ejercicios suaves que lo mantengan distraído, como conducir o jardinería con cuidado».

