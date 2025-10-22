Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Denuncia a la comunidad por sufrir 15 años inundaciones de aguas fecales en su casa y pide que lo exoneren de los gastos del arreglo

El propietario afectado argumentó que la comunidad conocía el problema desde que se construyó la urbanización y «no hizo nada por remediarlo«

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:23

Soportó durante dos décadas «inundaciones» de aguas fecales en su vivienda hasta que decidió demandar a la comunidad de propietarios para que se hiciera cargo ... de la obra y lo eximiese de su parte para compensar los daños y perjuicios que no reclamó en 15 años. Se trataba de reparar un tramo concreto que comunicaba el saneamiento privativo de la vivienda de este propietario con la red general que presentaba deficiencias constructivas.

