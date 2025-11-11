Denuncia a un bar por usar una grabación de videovigilancia para despedirla y logra que Protección de Datos lo sancione

Una videocámara que graba sonido e imagen, con disco duro que permite ver el contenido audiovisual de días atrás en el móvil. Un sistema de ... videovigilancia mal gestionado que ha derivado en un problema laboral y con una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos.

Y es que según la resolución consultada por este periódico, un trabajadora denunció haber sido despedida tras usarse unas grabaciones en su contra. «A mí me han enseñado vídeos con sonido de clientes del local contando problemas personales, enfermedades graves, infidelidades etc. (…) Utiliza tal fin para ver y escuchar a los empleados y si escucha reclamar algo de derechos laborales pues es despedido. Así ha sido en mi caso, que me escuchó hablar días atrás con un cliente que le iba a reclamar (…) la cotización a jornada completa con carácter retroactivo, vacaciones no disfrutadas, horas extras etc y me despidió».

De acuerdo a las pruebas presentadas por la denunciante, la AEPD emitió una propuesta de resolución el pasado mes de abril al considerar que la videocámara incumplía la normativa de protección de datos al «grabar sonido ambiente del establecimiento», así como por no disponer de cartelería informativa indicando el motivo. Por ello, propuso una sanción inicial de 4.000 euros por infringir los artículos 6 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

En desacuerdo con tal propuesta y en relación a que el despido fue consecuencia directa de la conversación escuchada en las grabaciones, la empresa alegó que las razones tenidas en cuenta fueron: «La comparativa de ingresos diarios generados en los periodos temporales en los que la reclamante se encontraba en el puesto de trabajo y los obtenidos con otros compañeros de la misma categoría, y también la vigilancia in situ por la dirección de la empresa durante el tiempo en que se encontraba en su puesto de trabajo».

Para Protección de Datos, la grabación del sonido de voz en un soporte informatizado constituye un almacenamiento de datos personales (tratamiento), es decir, «el hecho de que pueda resultar legítima la videovigilancia por razones de seguridad, no implica necesariamente que se legitime la grabación de la voz, tratamiento que tendría que tener su justificación propia. La grabación de las conversaciones, bien de los clientes o de los propios empleados, supone en suma una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad», expone.

Asimismo, explica que las cámaras de vigilancia para bares y restaurantes son una realidad en muchos establecimientos, puesto que su instalación tiene muchas veces una finalidad disuasoria, «es decir, mediante la presencia visible de las cámaras, los dueños de este tipo de establecimientos esperan que quien quiera cometer alguna clase de delito, se lo piense dos veces al saberse vigilado. Por ello, el responsable de un establecimiento que lleva a cabo un tratamiento con fines de videovigilancia en los términos antedichos podrá emplazar cámaras de videovigilancia con la finalidad anteriormente descrita solo en los lugares y con las circunstancias adecuados para preservar la seguridad dentro del propio establecimiento. La finalidad de este tipo de dispositivos debe ser la seguridad del inmueble y de sus moradores, evitando la afectación de derechos de terceros que se vean intimidados con los mismos».

De acuerdo al artículo 22, aunque las cámaras de seguridad estén dotadas de la posibilidad de grabar audio, estas cámaras de videovigilancia instaladas en el centro de trabajo (bar, establecimiento comercial, etc), ya sea como parte del sistema de seguridad o como un medio para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales, «no pueden grabar con carácter general audio y muchos menos las conversaciones de los empleados».

Igualmente, en el caso de uso de imágenes (audio/video) con fines de control laboral, Protección de Datos recuerda que se debe informar claramente a los trabajadores y ajustarse a lo estipulado en las cláusulas contractuales del contrato firmado con la empresa instaladora.

Finalmente, el bar ha sido sancionado con 1.000 euros por una infracción del artículo 13 del RGPD, en referencia a que no disponía de un cartel advirtiendo de que era 'zona videovigilada' . Sin embargo, han sido archivados los hechos referidos a una posible vulneración del artículo 6 del citado reglamento «al no poder acreditarse el origen del vídeo aportado».