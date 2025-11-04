Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Deniegan la pensión de jubilación a un autónomo de Málaga por no haber cotizado dos años en los 15 anteriores a su retiro y adeudar 22.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica el fallo de instancia al considerar que ni cumplía con el requisito de carencia específica ni con estar al día en las cuotas a la Seguridad Social

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Ni cumplía con el periodo de carencia específica de 730 días de cotización en los últimos 15 años antes de su retiro, tal que como ... exige el artículo 205.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), ni estaba al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Pese a todo, este trabajador autónomo de Málaga decidió recurrir judicialmente la negativa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a aprobarle su solicitud de la pensión de jubilación tras cumplir los 66 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  6. 6

    Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga
  9. 9 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  10. 10 Llegan nuevas lluvias a Andalucía: Aemet advierte de «chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Deniegan la pensión de jubilación a un autónomo de Málaga por no haber cotizado dos años en los 15 anteriores a su retiro y adeudar 22.000 euros

Deniegan la pensión de jubilación a un autónomo de Málaga por no haber cotizado dos años en los 15 anteriores a su retiro y adeudar 22.000 euros