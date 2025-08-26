Declaran accidente laboral la caída de un trabajador de regreso a casa pese a circular en patinete por una vía prohibida

Era ayudante de cocina en un restaurante cuando al terminar su jornada cogió su patinete eléctrico para dirigirse a su domicilio a almorzar. En el ... trayecto, cayó y se fracturó la tibia y el peroné. Un accidente in itinere, tal y como lo reconoció inicialmente el Juzgado de lo Social número 2 de Burgos y ahora ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras desestimar el recurso presentado por la aseguradora Ibermutua.

Su pretensión era que el accidente se calificara como enfermedad común y no accidente laboral. ¿Sus argumentos? Que el patinete eléctrico no era un medio adecuado para circular por la carretera BU-504, una vía interurbana por la que según el Reglamento General de Circulación está prohibido y, además, suponía una «imprudencia temeraria» del trabajador, lo que rompía la conexión laboral del incidente con su labor en la empresa.

Sin embargo, el tribunal no está de acuerdo con esa argumentación, tal y como demuestra la sentencia consultada por este periódico. «La simple infracción de las normas reguladoras del tráfico no implica, por sí sola, la aparición de una conducta imprudente calificada de temeraria, pues es obvio que no todas ellas tienen el mismo alcance e intensidad». En su valoración de los hechos, aseguran que no hay pruebas que demostrasen que el empleado asumió conscientemente un riesgo innecesario.

Para los magistrados, la única infracción advertida es la circulación por una vía prohibida para el vehículo empleado. «No consta que el trayecto seguido fuese inhabitual ni como se produjo el siniestro. No consta, específicamente, que las condiciones de la vía fuesen decisivas o mínimamente relevantes en la producción del accidente ni qué influencia tuvo la conducción del trabajador más allá del hecho de que circulase por una vía prohibida. No consta, en definitiva, que las condiciones y naturaleza de esa vía hayan estado causalmente vinculadas, directa o indirectamente, con el origen y la forma de producción del accidente ni que conllevasen un riesgo grave e inminente».

En definitiva, el fallo deja constancia de que la conducta del trabajador, «aun reprochable», no deja de ser una infracción «simple» de las normas de tráfico, pero que no determina causalmente el accidente y, por tanto, «no rompe su relación con el trabajo».