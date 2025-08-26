Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Declaran accidente laboral la caída de un trabajador de regreso a casa pese a circular en patinete por una vía prohibida

El tribunal argumenta que no hay pruebas que demostrasen que el empleado asumió conscientemente un riesgo innecesario y, por tanto, no rompe la conexión laboral

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 26 de agosto 2025, 14:02

Era ayudante de cocina en un restaurante cuando al terminar su jornada cogió su patinete eléctrico para dirigirse a su domicilio a almorzar. En el ... trayecto, cayó y se fracturó la tibia y el peroné. Un accidente in itinere, tal y como lo reconoció inicialmente el Juzgado de lo Social número 2 de Burgos y ahora ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras desestimar el recurso presentado por la aseguradora Ibermutua.

