Condenan a una empresa a indemnizar con 10.000 euros a una trabajadora por llamarla «zumbada» en la transferencia de su nómina

La afectada denunció una vulneración de sus derechos fundamentales en el ámbito laboral

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:05

Comenta

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a una trabajadora de una empresa de ... administración de fincas, al considerar que se vulneró su derecho constitucional al honor cuando uno de los socios de la empresa incluyó el insulto «zumbada» como concepto en dos transferencias bancarias destinadas al pago de su salario. La Sala revoca así la decisión del Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao, que inicialmente había desestimado su demanda.

