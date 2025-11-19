Condenan a una empresa a indemnizar con 10.000 euros a una trabajadora por llamarla «zumbada» en la transferencia de su nómina

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a una trabajadora de una empresa de ... administración de fincas, al considerar que se vulneró su derecho constitucional al honor cuando uno de los socios de la empresa incluyó el insulto «zumbada» como concepto en dos transferencias bancarias destinadas al pago de su salario. La Sala revoca así la decisión del Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao, que inicialmente había desestimado su demanda.

La resolución, dictada tras un recurso de suplicación, ordena a la empresa y a uno de sus socios a indemnizarla con 10.000 euros. La sentencia, además, rechaza que la acción estuviera prescrita, tal y como alegaban los demandados.

Administrativa en la empresa desde octubre de 2019, esta trabajadora percibía un salario mensual de 2.035 euros. La compañía está gestionada por dos socios, siendo uno de ellos pareja sentimental de la trabajadora con la que tiene un hijo. No obstante, la pareja se encuentra inmersa en un proceso de divorcio contencioso en el que la custodia del menor ha sido atribuida a la madre.

En septiembre de 2023, la afectada denunció a su expareja por violencia de género, aunque el caso fue sobreseido provisionalmente en enero de 2025. Durante este tiempo, la trabajadora atravesó además distintos periodos de incapacidad temporal relacionados con enfermedad común. También solicitó en varias ocasiones la posibilidad de teletrabajar, propuesta que la empresa rechazó en dos ocasiones, aunque posteriormente la Sala Social del Superior de Justicia vasco dio la razón a la empleada.

El episodio clave que dio lugar a la demanda ocurrió el 29 de noviembre de 2023. Ese día, la trabajadora recibió en su cuenta bancaria dos transferencias de la empresa correspondientes a sus nóminas de septiembre y octubre. Sin embargo, en la casilla destinada al nombre del beneficiario apareció escrito el término «zumbada», según detalla la sentencia consultada por este periódico.

En consecuncia, interpuso una denuncia por injurias contra su expareja, aunque el Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó sentencia absolutoria. En ese proceso, el socio reconoció que había sido él quien realizó las transferencias con dicho concepto. Aunque el procedimiento penal terminó sin condena, la trabajadora decidió acudir a la jurisdicción social para denunciar una vulneración de sus derechos fundamentales en el ámbito laboral.

El Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao rechazó inicialmente la demanda. Consideró que no existía vulneración de derechos fundamentales y absolvió tanto a la empresa como al socio. La trabajadora recurrió la sentencia alegando infracción del artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen, así como de la Ley Orgánica 1/1982 que protege estos mismos derechos. También reclamó una indemnización de 10.000 euros basada en el artículo 8.11 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que tipifica como muy graves los actos empresariales contrarios a la dignidad de los trabajadores.

Los demandados se opusieron al recurso insistiendo en que la acción estaba prescrita y que había transcurrido más de un año desde los hechos. La Sala, sin embargo, descartó este argumento, apoyándose en jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo: cuando existe un procedimiento penal relacionado con los hechos, los plazos de prescripción quedan interrumpidos o no comienzan a contarse hasta que el proceso penal finaliza de forma firme.

Contexto laboral

La Sala analiza la expresión «zumbada» y concluye que «hace directa referencia a una situación de estado mental que no es admisible, por ser insultante». Además, subraya que el insulto se produjo en un contexto laboral y no en una conversación privada: estaba presente en el concepto de una transferencia bancaria destinada al pago de salarios. Este hecho, destaca la sentencia, implica la posible exposición del insulto a terceros, como personal bancario con acceso legítimo a la información.

El tribunal destaca también que el autor de las transferencias no mantenía ninguna relación de intimidad o confianza con la trabajadora, lo que agrava el menosprecio. La Sala considera probado que el comentario atentó directamente contra su dignidad.

Por todo ello, el tribunal concluye que se ha vulnerado su derecho fundamental al honor y que esa vulneración debe ser compensada con una indemnización.

Para fijar la cuantía, el tribunal adopta la referencia que pidió la propia trabajadora: el tramo mínimo de las sanciones por infracciones muy graves contra la dignidad de los trabajadores, recogido en la LISOS. Este tramo va desde 7.501 hasta 30.000 euros. La Sala determina que la indemnización solicitada (10.000 euros) es «razonable y proporcionada» al daño moral ocasionado.