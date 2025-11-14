Cenas de empresa en Navidad: ¿pueden acudir los trabajadores que están de baja médica?

La cuenta atrás para la Navidad ya ha empezado y con ella las comidas de empresa. Ese momento en que compañeros y jefes se reúnen ... en torno a la misma mesa para brindar por los logros conseguidos en el presente ejercicio y los venideros en el Año Nuevo. Una buena ocasión para estrechar esas relaciones laborales, pero ¿qué ocurre con esos trabajadores que están de baja médica? ¿Podrían acudir también a la celebración o no sería aconsejable? ¿Tienen derecho a recibir su cesta de Navidad? «La normativa española no establece unos supuestos concretos que determinen lo que se puede hacer o lo que está prohibido mientras un trabajador se encuentra de baja médica», resumen desde Legálitas.

Aclaran que cuando un trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal, la regla general es que debe respetar las limitaciones y el reposo que le haya prescrito su médico. «La asistencia a la cena de empresa, concretamente, no está expresamente prohibida, pero debe ser compatible con su patología o causa de la baja. Si acudir a dicha cena contradice las recomendaciones del facultativo podría interpretarse como una infracción de su obligación de buscar su pronta recuperación y una conducta contraria a la buena fe contractual, llegando a dar lugar a sanciones», advierten.

No obstante, aseguran que hay que tener en cuenta que no toda presencia social es automáticamente sancionable y los tribunales valorarían cada caso según la naturaleza de la baja y la conducta del trabajador. «Habría que analizar cada caso concreto, pues también hay que tener en cuenta cómo se comunica la correspondiente celebración y si el trabajador que está de baja ha efectuado, por ejemplo, alguna manifestación expresa de no recibir notificaciones de la empresa», subrayan.

En estos casos, hay que tener en cuenta que «la buena fe contractual», según el Código Civil, significa que «la conducta del que ejercita dicho derecho se ajuste a normas éticas, contradiciéndose, entre otros supuestos, dicho principio cuando se va contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionalmente de su dudosa significación».

¿Y si estoy en permiso por nacimiento de un hijo?

En cuanto a los trabajadores que tienen una suspensión del contrato por nacimiento, adopción o acogimiento de hijo (art. 48.4 Estatuto de los Trabajadores), desde Legálitas recuerdan que la ley protege «con especial rigor» la suspensión del contrato por maternidad y prohíbe, en términos generales, cualquier trato que suponga discriminación por razón de embarazo o maternidad. Es decir, que excluir a una persona trabajadora de un acto social, como sería la cena de Navidad, por estar de baja de maternidad o paternidad podría constituir un trato discriminatorio y entrañaría riesgos jurídicos para la empresa, salvo que exista una justificación objetiva y no discriminatoria. Por lo que la invitación, indican, debe extenderse también a todos los trabajadores que estén en esta situación, dejando en manos de cada uno la decisión de asistir o no.

En cuanto a las tradicionales cestas de Navidad, aclaran que son un obsequio empresarial que puede realizarse a toda la plantilla «independientemente de que sus destinatarios estén en activo, en situación de incapacidad temporal o de permiso por nacimiento de hijo. «Negar la cesta o no entregarla a quienes estén de baja podría generar un agravio comparativo o interpretarse como un comportamiento discriminatorio», resumen.