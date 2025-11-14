Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cenas de empresa en Navidad: ¿pueden acudir los trabajadores que están de baja médica?

Expertos aclaran cómo actuar para no transgredir de la buena fe contractual y exponerse a sanciones

Susana Zamora

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:27

La cuenta atrás para la Navidad ya ha empezado y con ella las comidas de empresa. Ese momento en que compañeros y jefes se reúnen ... en torno a la misma mesa para brindar por los logros conseguidos en el presente ejercicio y los venideros en el Año Nuevo. Una buena ocasión para estrechar esas relaciones laborales, pero ¿qué ocurre con esos trabajadores que están de baja médica? ¿Podrían acudir también a la celebración o no sería aconsejable? ¿Tienen derecho a recibir su cesta de Navidad? «La normativa española no establece unos supuestos concretos que determinen lo que se puede hacer o lo que está prohibido mientras un trabajador se encuentra de baja médica», resumen desde Legálitas.

