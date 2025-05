Bizum permitirá el envío de dinero a cuentas de otros países europeos: estos son los primeros disponibles

Raquel Merino Málaga Jueves, 15 de mayo 2025, 00:41 Comenta Compartir

Hasta ahora la posibilidad de enviar o recibir Bizum solo era posible si las cuentas entre las que se realizaba la operación era españolas, es decir, si el IBAN comenzaba con las siglas ES. Sin embargo, esta situación ha cambiado.

El proveedor de servicios de pago ha llegado a acuerdos con algunos bancos de Andorra, por lo que ya es posible usar Bizum a teléfonos vinculados a cuentas bancarias que empiecen por las siglas de este país -AD-. Pero no es el único país europeo con el que Bizum se encuentra en negociaciones, también ha llegado a acuerdos con plataformas similares en Italia y Portugal, por lo que, en breve, será posible enviar dinero a personas con cuentas en bancos ubicados en estos países.

Como informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por el momento, se puede utilizar este servicio con cuentas de entidades andorranas. La fecha en la que también estará disponible para Italia y Portugal aún no se ha concretado, auque dependerá de cada banco. La OCU asegura que ya se está ofreciendo en cuentas de Banco Santander, Abanca, Openbank, CaixaBank, BBVA o Banco Sabadell, y el objetivo es que esté completamente operativo antes del verano. Serán las distintas entidades bancarias las que tengan que informar de este nuevo servicio a sus clientes.

Da igual donde esté ubicada la cuenta -Andorra, Italia o Portugal-, el funcionamiento será el mismo que hasta ahora: se podrá enviar dinero a otra persona registrada en el sistema, introduciendo el número de teléfono móvil del destinatario o seleccionándolo desde la agenda; después habrá que indicar el importe a enviar, autenticar la operación mediante el sistema de seguridad del banco y, una vez realizada la operación, el destinatario recibirá el dinero en su cuenta de forma inmediata.

Bizum aclara otro aspecto: ¿qué pasa si tu número de teléfono tiene otro país de origen? No importa. Como apunta la plataforma, el uso de Bizum Pagos Internacionales depende de la cuenta bancaria a la que esté asociada el número de teléfono móvil y no del origen del número de teléfono en sí. Esto quiere decir que, si se compra un teléfono nuevo fuera de España o Andorra con un número extranjero, no habrá problema, siempre y cuando ese teléfono esté asociado a un IBAN español o andorrano (y dentro de poco portugués o italiano)