Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baja el precio de la bombona de butano: el BOE publica el importe válido desde este martes

Se trata del tercer descenso consecutivo, hasta los 15,46 euros

E. PRESS

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano bajará un 4,97% a partir de este martes con respecto al precio ... fijado en la última revisión, hasta los 15,46 euros, sumando su tercer descenso consecutivo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  4. 4 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  5. 5

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  8. 8

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Baja el precio de la bombona de butano: el BOE publica el importe válido desde este martes

Baja el precio de la bombona de butano: el BOE publica el importe válido desde este martes