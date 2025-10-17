Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral

Los magistrados descartan que el esfuerzo durante su tarea haya sido un factor determinante en el infarto dado que el profesional ya presentaba síntomas el día anterior y rehusó ir al médico

Susana Zamora

Susana Zamora

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:30

Comenta

Había empezado su jornada laboral a las 8.30 horas cuando en torno a las 10.00 horas empezó a sentirse mal. Ayudaba en ese ... momento al oficial albañil en las tareas de alicatado y revestimiento de mortero en una obra cuando un «fuerte dolor en el pecho» le obligó a parar. Un compañero lo acompañó al hospital donde en Urgencias le diagnosticaron un infarto de miocardio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral

Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral