La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero

Estos dispositivos luminosos se fijan a la parte alta de los coches, desde donde emiten destellos luminosos para avisar de que permanecen inmovilizados en la calzada

Susana Zamora

Susana Zamora

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio que los vehículos utilicen la baliza V16 conectada para señalizar averías o situaciones de emergencia ... en carretera. Pero más allá de sus funciones de señalización, no permitirá identificar al conductor, ni compartir sus datos personales ni monitorizar sus movimientos. De ello ha dejado constancia la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha tenido que salir al paso con una nota aclaratoria sobre el funcionamiento y el tratamiento de los datos que recoge este sistema conectado a la DGT y que tendrán que llevar todos los vehículos, menos ciclomotores y motos.

