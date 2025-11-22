La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero

A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio que los vehículos utilicen la baliza V16 conectada para señalizar averías o situaciones de emergencia ... en carretera. Pero más allá de sus funciones de señalización, no permitirá identificar al conductor, ni compartir sus datos personales ni monitorizar sus movimientos. De ello ha dejado constancia la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha tenido que salir al paso con una nota aclaratoria sobre el funcionamiento y el tratamiento de los datos que recoge este sistema conectado a la DGT y que tendrán que llevar todos los vehículos, menos ciclomotores y motos.

Estos dispositivos luminosos, que sustituirán a los triángulos amarillos para señalizar un vehículo inmovilizado, por accidente o emergencia, se fijará magnéticamente en la parte más alta del vehículo desde donde emitirá destellos luminosos para advertir de la avería. Esta luz visible envía un aviso automático a los sistemas de tráfico cuando se activa y esta comunicación transmite el lugar donde se encuentra el vehículo detenido y un identificador técnico del propio dispositivo. «Pero ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza», aclara el organismo.

La persona que adquiere la baliza, aseguran, no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración al adquirirlo, por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) no conocería quién ha comprado el dispositivo. «Mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos. La baliza emite una señal mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua», zanjan.

La norma recoge que estos dispositivos están destinados exclusivamente a la visibilización del vehículo accidentado y el envío de la ubicación de un incidente al activarse, prohibiendo expresamente que incorporen funcionalidades adicionales.

La obligatoriedad de la utilización de la baliza V16 está recogida en el Real Decreto 159/2021 que regula los servicios de auxilio en las vías públicas, modificado por el Real Decreto 1030/2022.