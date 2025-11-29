Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más de 10,4 millones de pensiones contributivas subirán alrededor de un 2,7% en 2026

La revalorización supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales

SUR

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:43

Las pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 en torno a un 2,7%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual. ... Este viernes se conoció el dato adelantado del IPC de noviembre, que permite calcular de forma aproximada el incremento de las pensiones para el próximo año. La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el IPC definitivo. El alza del 2,7% es el incremento más moderado desde 2022, que supondrá unos 35 euros más al mes de media, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

