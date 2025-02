El Ibex-35 rebasa los 9.400 puntos por primera vez desde julio

Cristina Vallejo Madrid Lunes, 21 de octubre 2019, 19:32 Comenta Compartir

Ganancias generalizadas en los mercados de renta variable europeos. Y eso que este fin de semana no se aprobó en Westminster el acuerdo que firmaron el Gobierno de Boris Johnson y la Unión Europea para el 'brexit' y el presidente de los Comunes impedía este lunes una segunda votación. Pero el mercado no está comprando una salida del Reino Unido de la Unión Europea a las bravas, sino una extensión del artículo 50, es decir, otra prórroga, o una salida ordenada el 31 de octubre, si es que mañana saliera adelante en Westminster el tratado internacional que regulará las relaciones del Reino Unido y la Unión Europea en lo sucesivo, un texto mucho más completo que el acuerdo para salir de la Unión Europea. De ahí que no se observara mucha tensión en el mercado por esta causa. La libra esterlina se mantenía sin cambios frente al billete verde, aunque por la mañana sí es verdad que marcaba máximos desde mayo.

Lo que sostuvo a las Bolsas y justificó sus subidas fueron los buenos síntomas que volvieron a transmitirse alrededor de la guerra comercial. El viceprimer ministro chino, Liu He, afirmó el pasado sábado que están produciéndose avances sustanciales en las conversaciones bilaterales. Y el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, por su parte, habló hoy de la posibilidad de no aplicar los incrementos de los aranceles previstos para el mes de diciembre si las negociaciones van bien. A ello hay que sumar la buena acogida que están teniendo los resultados empresariales del tercer trimestre. Esta semana publicarán los suyos pesos pesados como McDonald's, Caterpillar y Amazon.

Con ello, el Ibex-35 terminó la jornada con una subida del 0,78%, para dar un último cambio en los 9.402,30 puntos. El selectivo no marcaba los 9.400 puntos desde el 4 de julio, cuando se quedó en los 9.401 puntos. Aunque los niveles de cierre de este lunes son los más elevados desde principios del mes de mayo.

El Ibex-35 acumula una rentabilidad del 10% en el año, la mitad que los grandes índices europeos, con la sola excepción del Ftse 100 británico, que gana un 6,5%. Además, se encuentra a menos de 200 puntos de los máximos anuales, que marcó en los 9.581,90 puntos el 18 de abril. Con este resultado de la jornada, el selectivo doméstico fue uno de los mejores índices de Europa en la sesión. El PSI-20 de Lisboa se anotó un porcentaje parecido al índice español. Y el único que les ganó fue el Dax alemán, que subió un 0,91%. El Ftse Mib de Milán se revalorizó un 0,70%.

Algo más atrás, el Cac 40 francés y el Ftse 100 británico, que subieron alrededor de un 0,20%.

La banca y los grandes valores

Ese pequeño diferencial a favor del Ibex-35 obedeció al buen comportamiento que firmó la banca, que tanto pondera en su composición. Así, Bankinter encabezó los ascensos, con una subida del 4,60%. A continuación se colocó Sabadell, que se anotó un 3,77%. CaixaBank y Bankia ganaron cerca de un 3,5%.

Además, el grueso de los grandes valores terminaron con ascensos. Los mejores fueron los grandes bancos: Santander y BBVA subieron un 2,47% y un 2,38%, respectivamente. Algo más discretos fueron los ascensos de Repsol y Telefónica, que rondaron el 0,45%, y los de Inditex, que ganó un 0,25%.

Fallaron, sin embargo, los valores más defensivos. Así, el peor fue Cellnex, que cayó un 3,71%. A continuación, Colonial y MásMóvil, que bajaron alrededor de un punto porcentual. Y con pérdidas también el grueso de las 'utilities': Naturgy perdió un 0,75%, Iberdrola, un 0,68%, y Endesa y Red Eléctrica, alrededor de un 0,4%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Duro Felguera encabezó los ascensos, con una subida del 21,47%, seguido de Ercrós, que subió casi un 8%. En rojo, el peor fue Tubos Reunidos, que bajó cerca de un 4%. En el Eurostoxx 50, Santander y BBVA se colocaron en cabeza en rentabilidad, únicamente superados por la tecnológica alemana SAP.

Deuda, divisas y materias primas

El optimismo que se respiraba en los parqués de renta variable provocó que los tipos de los bonos subieran. El rendimiento del título americano a diez años pasó del 1,75% al 1,79%. El de su comparable alemán, del -0,39% al -0,35%. El interés del bono español a diez años subió desde el 0,24% al 0,28%.

El euro en la jornada de este lunes perdía posiciones frente al billete verde: al cierre de la sesión, el tipo de cambio se colocaba en el entorno de 1,114 unidades. En el mercado de materias primas, el precio de la onza de oro caía un 0,35%, para colocarse en los 1.485 dólares la onza. El crudo bajaba más: el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1,30%, hasta los 58,65 dólares. El barril de West Texas retrocedía un 1,10%, hasta los 53,2 dólares.

