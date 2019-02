El Ibex-35 marca un nuevo máximo desde octubre EFE Los valores más rentables del selectivo español fueron Inditex, Grifols, Viscofán y Aena CRISTINA VALLEJO Martes, 26 febrero 2019, 19:57

El Ibex-35 arrancaba la jornada en negativo y así estuvo durante la mayor parte de la jornada. A la una de la tarde marcaba mínimos de la sesión en el entorno de los 9.140 puntos. Pero a partir de ahí fue recuperando posiciones para entrar en verde poco antes de las cuatro de la tarde. Al cierre de la sesión, daba un último cambio en los 9.227,2 puntos, lo que supone un avance del 0,25%. Con ello, el selectivo cerraba marcando un nuevo máximo anual y desde octubre del año pasado.

En el resto de Europa, dominaron las subidas, aunque muy modestas. El Dax alemán subió un 0,31%, mientras que el PSI-20 de Lisboa se anotó un 0,21%. El Cac 40 francés y el Ftse Mib de Milán avanzaron alrededor de un 0,10%.

En el selectivo español, Inditex fue el valor más rentable del día, con una subida del 2,90%. A continuación se colocó Grifols, con una revalorización del 2,82%. Viscofán y Aena se apuntaron un 1,75% y un 1,15%, respectivamente. También en verde algunos valores financieros, como el Sabadell, que ganó un 0,82%, mientras que Bankinter se anotó un 0,72%. CaixaBank y Bankia, por su parte, ganaron alrededor de un 0,4%. Pero los grandes terminaron con pérdidas: Santander se dejó un 0,14% y BBVA, un 0,11%.

En rojo, IAG fue el peor, con un recorte del 3,28%, tras su exclusión del índice MSCI. Mediaset, Telefónica y ArcelorMittal, mientras, retrocedieron más de un punto porcentual. En negativo, el peor, Liberbank, con un recorte de casi un 10%, después de que Abanca haya renunciado a lanzar la opa sobre este valor. Unicaja, el tercer valor en liza en estas operaciones corporativas, cedió un 2,35%. En verde, el mejor, San José, que sumó un 6,64%.

Debilidad en Wall Street

Al otro lado del Atlántico, los índices se mostraban volátiles y, en general, con poca fuerza. Ello, mientras el presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell, comparecía ante el Senado de Estados Unidos. Comentaba media hora antes del cierre de la Bolsa española que la previsión económica americana es positiva, favorable, y que los riesgos predominantes pasan por la desaceleración económica global. Apuntaba también que lo que se ha aprendido en el último año es que se sigue creando empleo porque cada vez más gente se está incorporando al mercado laboral, está creciendo la participación en el mercado de trabajo, lo que apunta que hay más margen de crecimiento de la primera economía del mundo. En todo caso, el presidente de la Fed parece reiterar el tono paciente respecto a la política monetaria: la interrupción en el proceso de subidas de tipos sigue vigente.

Si en la sesión anterior las subidas tuvieron como argumento los posibles avances en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, en la jornada de hoy parecen ansiarse más detalles o los inversores prefieren no ir más allá con sus compras por si pudiera haber algún tipo de decepción. Quizás los precios ya descuentan lo que está sobre la mesa: una prórroga antes de que puedan subir los aranceles de Estados Unidos contra China. También es verdad que lo que puede frenar a la Bolsa americana es que el S&P 500 se está enfrentando a la barrera de los 2.800 puntos.

En cuanto al 'brexit', novedades. El acuerdo de Theresa May se votará el próximo 12 de marzo; si es rechazado, se votará al día siguiente si los parlamentarios quieren una salida sin acuerdo del club comunitario. Y si esta opción es rechazada, en ese caso, el 14 de marzo May llevará al Parlamento la posible extensión del artículo 50, que como máximo no podrá ir más allá del mes de junio. Con ello, la libra esterlina era la moneda que más subía del G-10 contra el euro: al cierre se apreciaba un 1,20%, para colocarse en su nivel más alto en casi dos años. Con respecto al dólar, se apreciaba un 1,30%. De ahí que el Ftse 100 británico fuera el peor de todos los indicadores del Viejo Continente, al retroceder un 0,45%. En todo caso, parece que los peores temores de los inversores sobre el Brexit (que sea sin acuerdo) se han evaporado.

Entre el euro y el dólar, el que ganaba levemente era el primero: se anotaba alrededor de un 0,15%, hasta el nivel de 1,1375 unidades.

Deuda y materias primas

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a diez años continúa en el entorno del 2,65% y la de su comparable alemán, levemente por encima del 0,10%.

El barril de Brent, de referencia en Europa, rebotaba un 0,90%, hasta los 65,35 dólares, tras la fuerte caída de la sesión anterior motivada por el tuit de Donald Trump contra la OPEP. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, también ganaba posiciones: algo más de un 0,5%, hasta los 55,8 dólares.

El precio del oro encadenaba su segunda sesión a la baja: retrocedía un 0,13%, hasta los 1.325 dólares la onza.