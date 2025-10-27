Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pantallas de cotización de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

La banca e Indra con vierten al selectivo en la mejor Bolsa de Europa en un año histórico en el que suma una revalorización del 36,5%

Clara Alba

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Lo ha conseguido. El Ibex-35 ha logrado esta mañana batir el máximo histórico que alcanzó el 8 de noviembre de 2007 en 15.945, ... 78 puntos. Una cota en la que quedaron reflejados los años del boom económico en España y que sería la antesala de la dolorosa caída libre que supuso el estallido de la crisis inmobiliaria, la caída de Lehman Brothers, la crisis de deuda soberana en Europa y, más recientemente, los conflictos geopolíticos, la pandemia y la guerra arancelaria.

