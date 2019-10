Apertura plana para el Ibex 35, con la vista puesta en China y el 'brexit' Hoy han entrado en vigor los aranceles de Donald Trump a Europa por valor de 7.500 millones de dólares JOSÉ JIMÉNEZ Viernes, 18 octubre 2019, 12:00

La bolsa española ha abierto sin fuelle y con el Ibex 35 oscilando entre las caídas del 0,2% y las subida del 0,1%, lo que deja al selectivo en torno a los 9.350 puntos. En el resto de Europa, el EuroStoxx600 retrocede un 0,1%, por un 0,2% que se deja el Ftse de Londres, mientras que el Dax alemán recorta el 0,1%.

Los inversores siguen instalados en el pesimismo tras el acuerdo por el 'brexit' alcanzado ayer entre la UE y el Reino Unido y no tiene claro que vaya a ser ratificado mañana por el Parlamento británico. Además, otro factor muy bajista esta mañana llega desde China, donde el crecimiento del PIB se ha desacelerado al 6%, la peor tasa en 27 años, lo que demuestra el enorme daño que está haciendo la guerra comercial al gigante asiático. Y por si fuera poco, hoy han entrado en vigor los aranceles de Donald Trump a Europa por valor de 7.500 millones de dólares.

Complicada recta final de semana la que encaran las bolsas, con una votación sobre el Brexit en el Parlamento británica de alto voltaje. Sin el apoyo de los irlandeses del Partido Unionista Democrático (DUP) y con el rechazo de los laboristas (su líder Corbyn dijo que el acuerdo de Boris Johnson es peor que el de Theresa May), no está claro que el primer ministro británico pueda sacar adelante el acuerdo que ha firmado con Bruselas. De hecho, la libra vuelve a caer esta mañana un 0,2% frente al dólar, hasta las 1,2866 unidades, lo que refleja la inquietud del mercado de divisas por esta cuestión.

No obstante, según apuntan los analistas de Link Securities, se pueden dar varios escenarios que no contemplan el Brexit duro. Y es que si el Parlamento británico rechaza el acuerdo, a Johnson no le quedará más remedio que solicitar una nueva prorroga (por mucho que Juncker negara ayer esta posibilidad), habiendo muchas probabilidades de que Bruselas conceda más tiempo, ya que «el impacto político y económico de una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo es demasiado elevado como para no intentar impedirlo a toda costa», añaden estos expertos.

El aplazamiento sería el paso previo a una convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre, las que Johnson acudiría con el aval del acuerdo firmado con la UE. Y si las urnas le sonríen, podría obtener la mayoría suficiente para aprobar su acuerdo y evitar el Brexit duro. Todo lo que sea una salida desordenada del bloque comunitario, es bueno para las bolsas. Eso si, «hasta conocer el resultado de la votación mañana, los inversores creemos que se van a mantener a la espera, operando con prudencia», apuntan en Link Securities.

Además, desde China llegan malas noticias en forma de un muy flojo dato de crecimiento del PIB, lo que viene a demostrar que la guerra comercial es un problema muy serio para la economía real, Con todo, hay algún brote verde, como las declaraciones del ministro de Comercio de China, quien ha asegurado que el país trabajo ya en el texto del acuerdo de primera fase alcanzado con Estados Unidos.

Dentro del Ibex, la mayor caída esta mañana la encaja Cie Automotive, que se deja casi un 5%, mientras que Melia Hoteles, un valor muy expuesto al Brexit, retrocede en torno al 4%. Igualmente, ArcelorMittal, Bankia, CaixaBank, Acerinox y Merlin Properties bajan hoy en torno al 1%. Por la parte alta del selectivo, los mejores son Colonial, que se anota el 0,7%, Naturgy y Enagás, ambos con ganancias del 0,6%. Entre los grandes valores, los peores son Repsol y Santander, que retroceden un 0,5%.

En los otros mercados, el euro/dólar corrige ligeramente esta mañana hasta las 1,118 unidades, mientras que el petróleo de tipo Brent baja un 0,3%, hasta los 59,73 dólares por barril.