Los analistas prevén caídas adicionales del Ibex hasta los 5.900 puntos, con rebotes de por medio

El Ibex-35, desde finales de 2007 hasta marzo de 2009, en año y medio, cayó desde los casi 16.000 puntos hasta los 6.900. Y entre el 19 de febrero de 2020 hasta los mínimos que marcó el jueves, en menos de un mes, cedió desde los 10.083 puntos hasta los 6.350. El ritmo de este último ajuste ha sido supersónico. Y, por eso, el analista técnico Josep Codina afirma que la situación vivida en las tres últimas semanas sólo es comparable en velocidad con el 'crash' de 1987. «Hemos pasado de tener opciones de entrar en un escenario impulsivo en el selectivo español, si se superaban los 10.000 puntos, a perder la referencia de los mínimos de 2016, lo que ha activado el escenario correctivo y que nos deja un primer objetivo en los niveles de los mínimos de 2012 sobre los 6.000 puntos», continúa Codina.

Javier Molina, de eToro, atribuye, en parte, la virulencia de las pérdidas a la sobrevaloración del mercado y a que los riesgos se habían minimizado. Y, de repente, ha saltado un riesgo, el coronavirus, que amenaza tanto a la oferta como a la demanda.

El viernes el indicador selectivo cerró sobre los 6.600 puntos, después de un rebote entre técnico y favorecido por la prohibición de las posiciones cortas y por la acumulación de medidas de política fiscal y monetaria en EE UU y Europa que se produjo al término de la semana. Pero los analistas consultados coinciden al señalar que a los índices les queda recorrido a la baja. «Por ahora las actuaciones de los bancos centrales no están consiguiendo frenar la sangría, el miedo al virus no se frena con dinero», afirma Codina. Y, como este experto considera que las malas noticias sobre el virus van a persistir, cree probable que los 6.000 puntos acaben perforándose a la baja.

Ibex y homólogos

Sergio Ávila, de IG, coincide básicamente con los números de Codina y expone que, a corto plazo, el selectivo doméstico tiene un objetivo de caída potencial hasta los 5.905 y, a continuación, hasta los 5.640 puntos. Roberto Moro, de Apta Negocios, añade que, como mínimo, el recorte puede ser hasta los 5.900 y, como máximo, hasta los 5.200 puntos. Este experto también da objetivos para índices internacionales: al S&P 500 estadounidense lo ve cayendo hasta los 2.000 puntos (cerró el viernes sobre los 2.600) y al EuroStoxx 50, en los 2.000 o 2.100 (actualmente se sitúa en el entorno de los 2.500 puntos).

Aunque ni Ávila ni Moro descartan que tengan lugar rebotes de por medio antes de cumplirse estos potenciales escenarios de caída. Por ello hay que extremar las precauciones y no dejarse llevar por esas subidas repentinas. Pueden dar oportunidades de entrada a los inversores más avezados y menos aversos al riesgo. Pero también pueden convertirse en trampas en las que quedarse atrapado. Por el momento, según señala Molina, no está habiendo mucho movimiento de compra en los recortes. Y ello porque, como argumenta, «el mercado interpreta el coronavirus como un cisne negro que no se sabe cómo se va a salir de aquí». Por ello, cree que las Bolsas pueden seguir cayendo hasta que haya noticias positivas sobre el control de la pandemia, cuando se tenga constancia de que el pico de infectados se ha dejado atrás. «Sólo a partir de ahí los mercados podrán ir a mejor», afirma Molina.

Este analista explica que, aunque se hable de posibles niveles a los que puede terminar cayendo el índice, reconoce que en realidad es muy difícil de adivinar dónde puede estar el suelo del mercado. Porque las autoridades son las encargadas de ponerlo con planes económicos de alcance. Durante los últimos días, sobre todo el viernes, con los programas inversores en Estados Unidos y Europa, podría estar empezándose a colocar el andamiaje que sostenga a los mercados.

Cambio de tendencia

Si no es así, tal y como apunta Víctor Alvargonzález, de Nextep, llegará un momento en que los inversores consideren que las caídas ya son suficientes y que empieza a haber valor. De hecho, hay algunos expertos que creen que los precios actuales ya reflejan un escenario duramente recesivo (aunque ello no implique obligatoriamente que las acciones vayan a dejar de caer pronto).

A los analistas técnicos les gusta hablar de niveles también para indicar si las posibles subidas pueden ser seguras o no. En este sentido, Codina apunta que «la histeria o pánico bursátil comenzará a disminuir con rebotes que puedan ser consistentes por encima de los 7.000 puntos», aunque, en su opinión, «todavía no es posible ver un patrón gráfico que permita apostar por ello». Y con ello coincide Ávila, que señala que hay que comprobar que se marcan dobles o triples suelos.