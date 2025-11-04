Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lista Forbes

Los malagueños que repiten en el ranking de los más ricos de España

Ocupan el puesto 6 y 41 tras la nueva actualización de la lista 'Forbes'

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

La lista de los más ricos de España ha sido actualizada hoy por 'Forbes' y Tomás Olivo, el dueño de La Cañada (y de otros ... muchos centros comerciales en España, a través de su compañía General de Galerías Comerciales), sigue siendo el malagueño (aunque lo sea de adopción) mejor posicionado. Además, ha recuperado la sexta posición que tenía en 2023 y que perdió en 2024, ya que su fortuna estimada ha aumentado 1.900 millones de euros en el último ejercicio, hasta alcanzar los 4.600. Olivo nació en Murcia y tiene la sede de su empresa en Madrid, pero su vida y negocios han estado ligados a la Costa del Sol desde hace décadas. Es, además, destacado accionista y consejero de Unicaja Banco. Según 'Forbes', ha tenido «un espectacular incremento patrimonial, pasando de estar el número 12 a ser la sexta mayor fortuna española». «Aunque la valoración de su empresa se mantiene estabvle, gracias a la diversificación de inversiones en el sector bancario, Olivo ha mejorado notablemente su posición», explica la revista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los malagueños que repiten en el ranking de los más ricos de España

Los malagueños que repiten en el ranking de los más ricos de España