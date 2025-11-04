Los malagueños que repiten en el ranking de los más ricos de España

La lista de los más ricos de España ha sido actualizada hoy por 'Forbes' y Tomás Olivo, el dueño de La Cañada (y de otros ... muchos centros comerciales en España, a través de su compañía General de Galerías Comerciales), sigue siendo el malagueño (aunque lo sea de adopción) mejor posicionado. Además, ha recuperado la sexta posición que tenía en 2023 y que perdió en 2024, ya que su fortuna estimada ha aumentado 1.900 millones de euros en el último ejercicio, hasta alcanzar los 4.600. Olivo nació en Murcia y tiene la sede de su empresa en Madrid, pero su vida y negocios han estado ligados a la Costa del Sol desde hace décadas. Es, además, destacado accionista y consejero de Unicaja Banco. Según 'Forbes', ha tenido «un espectacular incremento patrimonial, pasando de estar el número 12 a ser la sexta mayor fortuna española». «Aunque la valoración de su empresa se mantiene estabvle, gracias a la diversificación de inversiones en el sector bancario, Olivo ha mejorado notablemente su posición», explica la revista.

Sólo hay dos fortunas andaluzas entre las cincuenta mayores de España y las dos están en Málaga. La primero es la de Olivo y la segunda, la de la familia propietaria de Mayoral, encabezada por Manuel Domínguez de la Maza, que se mantiene en el puesto 41 de la lista. Su patrimonio neto está cifrado en 1.300 millones de euros, 200 más que en el año anterior. Así habla de Manuel Domínguez la revista 'Forbes': «Encabeza el grupo textil Mayoral y controla el holding Indumenta Pueri, que además participa en empresas cotizadas como Adolfo Domínguez, Laboratorios Rovi y Unicaja. Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su expansión internacional, con presencia en más de un centenar de países. Su estrategia diversificadora ha consolidado su perfil empresarial no solo en moda infantil, sino también en inversiones financieras».

Ambos empresarios tienen, pues, algo en común aparte de su vinculación con Málaga: son importantes accionistas de Unicaja.

El siguiente andaluz en la lista Forbes está en la posición 78: Eduardo Francisco Martínez Cosentino, propietario de Cosentino, que acumula una fortuna de 650 millones (100 millones más que el año anterior). «La familia Cosentino se dedica a la construcción, y son dueños del Grupo Cosentino, una empresa del sector. La empresa patrimonial de Eduardo es Entorno del Faro, a través de la cual controla el 40% de Surister del Arroyo SL y de Banica Grupo de Inversiones SL», explica 'Forbes'.

En el puesto 91 encontramos a Nicolás Osuna, propietario de Inversiones Noga, que disfruta de un patrmimonio de 500 millones de euros. «Se trata del mayor terrateniente de Andalucía y uno de los mayores tenedores de activos inmobiliarios del país, gestionados a través de Nogarent SL. Es el dueño de la Inmobiliaria Osuna y también del grupo de Hoteles Center», explica la revista.

En el puesto 97 está Santiago Domecq Bohorquez, miembro de una de las familias más emblemáticas de Jerez, que gestiona su fortuna a través de Angustias y Sol, sociedad que concentra sus actividades agroganaderas, vitivinícolas y de inversión. Mantiene una posición destacada en Viscofan, donde controla cerca del 5 % del capital, y acumula un patrimonio de 450 millones de euros.