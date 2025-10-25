Málaga lidera el crecimiento de autónomos, un colectivo que pide más derechos y menos cargas En media España el empleo por cuenta propia cae, pero en la provincia ya son 142.000 gracias al impulso de mujeres, extranjeros y sectores no tradicionales

Da igual si se echa la vista atrás un año, cinco o diez: Málaga ostenta el récord en crecimiento del empleo por cuenta propia en España. En la última década la provincia ha sumado 36.000 afiliados al RETA, lo que equivale a un aumento del 34%, mientras que el crecimiento medio nacional ha sido inferior al 8% y la mitad de las provincias ha perdido autónomos.

El colectivo alcanza ya los 142.000 cotizantes: una de cada cinco personas que trabajan en Málaga. Y en el último año el ritmo no ha dado señales de aflojar, con otro aumento interanual de cerca de 4.500 afiliados.

Este crecimiento va a acompañado de un cambio en el perfil de los autónomos. Las mujeres han ganado presencia en el RETA: su ritmo de crecimiento en los últimos diez años es del 45%, frente al 28% de los hombres. Aunque siguen siendo minoría, ya representan el 38% del total de trabajadores por cuenta propia en Málaga.

El otro colectivo que ha alimentado este boom del autoempleo es el de los inmigrantes. En diez años se ha duplicado el número de cotizantes extranjeros al RETA en la provincia, pasando de 17.400 a más de 36.000. En la actualidad, este colectivo representa la cuarta parte del total de trabajadores por cuenta propia en la provincia. Nacionalidades de Latinoamérica, como Argentina, Venezuela o Colombia son las que más presencia están ganando. Y los sectores donde más operan estos autónomos malagueños de adopción son el comercio, la construcción y la hostelería, por este orden.

Cambian los sectores

También han cambiado las actividades a las que se dedican los autónomos. El ramo que más cotizantes aporta al RETA en la provincia sigue siendo el comercio, pero ha perdido fuelle. «La falta de relevo generacional en los pequeños negocios, la competencia del comercio online y las grandes superficies y la subida de costes han hecho mucha mella», afirma José Luis Perea, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

En cambio, otros sectores han multiplicado por dos o más su número de trabajadores por cuenta propia. El que más, 'Información y comunicaciones', que engloba a los profesionales tecnológicos, con un 141% de incremento de afiliados al RETA.

Evolución de los autónomos en Málaga por sector

Selecciona un sector Comercio Construcción Hostelería Actividades profesionales, científicas y técnicas Otros Servicios Actividades administrativas y servicios auxiliares Transporte y almacenamiento Actividades sanitarias y de servicios sociales Actividades inmobiliarias Industria manufacturera Información y comunicaciones Educación Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento Actividades financieras y de seguros Suministro de agua, saneamiento, residuos y descontaminación Administración pública y defensa Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Lo siguen las actividades inmobiliarias (+125,5%), educación (+92,8%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (+81) y las actividades artísticas y recreativas (+73,8%). Y, aunque no tenga un porcentaje de incremento tan alto, ojo con la construcción: ya es el segundo sector con más autónomos, adelantando a la hostelería.

¿Bueno o malo?

¿Es este boom del autoempleo bueno o malo? Esta pregunta seguramente habría sorprendido hasta hace pocas semanas porque los responsables públicos siempre han celebrado que haya muchos autónomos, como síntoma de dinamismo emprendedor. Sin embargo, a raíz de la polémica generada por la subida de cuotas que pretendía aplicar el Gobierno a partir de 2026 –finalmente anulada debido a la avalancha de críticas–, han surgido voces que tachan el empleo autónomo de precario y poco competitivo y arguyen que las sociedades más avanzadas tienen menores porcentajes de trabajo por cuenta propia. Hay algún político que ha llegado a decir que es buena noticia que se destruya empleo autónomo.

Entonces, ¿es positivo o no que Málaga siga sumando trabajadores autónomos a alto ritmo? Pepe Galván, secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE), opina que lo trascendente «es que este crecimiento no se está produciendo en un contexto de subida del paro y caída del empleo por cuenta ajena, como ocurrió en la Gran Crisis». Por el contrario, se está produciendo a la vez que crece el empleo por cuenta ajena. De hecho, la afiliación de trabajadores al régimen general de la Seguridad Social en Málaga ha aumentado en esta última década un 49%, por encima del 34% que ha engrosado el RETA.

«Una crisis siempre va acompañada del aumento del autoempleo: la gente que se queda en paro se ve abocada a buscarse la vida por su cuenta. Y en la anterior crisis este fenómeno se alentó desde arriba, con aquellos mensajes animando a emprender y a capitalizar el paro... Desde UATAE no estábamos de acuerdo con eso porque no hay que animar a la gente a la ligera: no hay que olvidar que un autónomo responde con sus bienes de sus deudas», explica Galván. La diferencia fundamental con aquella época es la tasa de supervivencia: «En la crisis, de cada diez autónomos que se daban de alta, ocho cesaban la actividad en los primeros cuatro años. Y ahora de cada diez, sólo caen tres. La tasa de supervivencia está en torno al 70% y eso es la mejor señal. No somos triunfalistas por que crezca el autoempleo, sino porque se mantenga», apunta.

Tanto UATAE como su homólogo en ATA enmarcan este crecimiento «sano» del autoempleo en Málaga con el dinamismo económico de la provincia: «En pocas palabras: Málaga va como un tiro», apunta Galván. José Luis Perea explica que el empleo autónomo florece allí donde hay grandes motores económicos que generan actividades auxiliares. Y en Málaga, al motor tradicional que es el turismo se han sumado uno nuevo –el tecnológico– y otro antiguo que se ha reactivado: la construcción.El representante de ATA añade que a esto se suma «el microhabitat andaluz que favorece el emprendimiento», con medidas como la cuota cero para el primer año.

Los mismos problemas

Que haya más autónomos no quiere decir que tengan menos problemas. Éstos siguen siendo los mismos: pocos derechos y muchas cargas. «Que el gobierno haya dado marcha atrás con el aumento de cuotas es una buena noticia. Pero sigue faltando la otra pata, que es avanzar en las prestaciones sociales. La prestación por cese de actividad hay que flexibilizarla porque a seis de cada diez autónomos se la deniegan. Es una tomadura de pelo cotizar por una prestación que luego no se recibe», argumenta el representante de ATA. El subsidio para mayores de 52 años y el permiso de lactancia retribuido son otras demandas pendientes.

Por encima de todo esto, está la sensación de asfixia, acrecentada en los últimos años por la subida de costes salariales y del SMI en particular, así como por normativas como la prevención de riesgos, la protección de datos o, el año que viene, la facturación electrónica.

Más de 8.000 autónomos cotizan en el RETA y como empleados a la vez Combinar un empleo por cuenta ajena con una actividad autónoma se ha convertido en una modalidad cada vez más habitual en el mercado laboral. Son los trabajadores en pluriactividad: representan alrededor de un 6% del total de autónomos y eso en Málaga equivale a algo más de 8.000. Este colectivo está pendiente de que se decida cómo se va a aliviar la gravosa factura que ha supuesto para ellos el cambio del sistema de cotización. Antes cotizaban por la base mínima en el RETA y se les devolvía el 50%. Pero ahora han tenido que duplicar el pago de sus cuotas al regularizar sus ingresos reales, sin recibir ninguna contraprestación en su jubilación futura. Cómo resolver esta ecuación es uno de los asuntos que están debatiendo las organizaciones de autónomos y el Gobierno.

