Los jubilados vuelven al Congreso para rechazar la subida del 0,9% Manifestantes en la concentración rumbo al Congreso de los Diputados, ayer en Madrid. :: ep Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir un aumento con el IPC real por ley y una prestación mínima de 1.084 euros al mes LUCÍA PALACIOS MADRID. Jueves, 17 octubre 2019, 00:10

«¿Qué hago yo con una pensión de 550 euros?», se lamentaba Isabel Sánchez, una viuda de 61 años que ha viajado desde Utrera (Sevilla) hasta Madrid para -tras dormir en un polideportivo- unirse a los miles de pensionistas que se manifestaron ayer desde la Puerta del Sol hasta el Congreso para defender el sistema público de pensiones y mostrar su disconformidad con la subida del 0,9% que prevé aprobar el Gobierno para el año que viene. Isabel explicó a este periódico que cuando se murió su marido los ingresos se le redujeron a la mitad y tiene solo 550 euros de prestación. Este mes le ha llegado el recibo de la contribución, la luz, el gas, el agua, la basura... y cuando ha acudido al banco a sacar su paga, le comunicaron que apenas le quedaban 150 euros. «¿Ahora qué como?», se preguntó.

A pocos metros estaba Carmen, otra viuda que en este caso llegó desde Bilbao, donde lleva ya 92 lunes consecutivos manifestándose por unas pensiones dignas. Esta profesora jubilada de 67 años se considera una privilegiada porque, a diferencia de Isabel, tiene la pensión máxima. «Yo no vengo por mí, sino por seis vecinas que cobran 426 euros al mes, más el subsidio que les da el Gobierno vasco», precisó.

Dos pasos más allá, en el epicentro de la Puerta del Sol, un hervidero de mayores que parecían vivir una fiesta -con bailes, cánticos, guitarras y gaitas sonando en directo en plena calle-, estaba Guillermo Sánchez, un asturiano de 68 años que también se mostró conforme con la jubilación que obtuvo a los 58 años después de haber estado cotizando 41 años, los últimos 16 trabajando en la minería. «Tengo la pensión que me merezco para lo que he trabajado y cotizado», admitió, al tiempo que dejó claro que él estaba ahí no por él, sino por sus hijos y nietos y, sobre todo, por aquellos que tienen unas pensiones mínimas que no les da para subsistir y por las viudas.

Precisamente estas dos fueron las principales reivindicaciones que, junto a Isabel, Carmen y Guillermo, exigieron miles de personas llegadas desde todas las partes de España convocadas por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe): fijar una pensión mínima de 1.084 euros al mes (en línea con el Salario Mínimo y en sintonía con la recomendación de la Carta Social Europea) y que las viudas cobren el 100% de las prestaciones de sus cónyuges, y no el 60% de la base reguladora que establece en la actualidad la ley. Para ello llegaron más de un centenar de autobuses desde las principales capitales españolas: desde Jaén, a Bilbao, pasando por Gijón y Salamanca, uniéndose al algo más de un centenar de pensionistas que llegaron a pie en sendas marchas desde Rota (Cádiz) y Bilbao. Los manifestantes, mientras marchaban hacia el Congreso bajo la pancarta 'Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden', se mostraron en desacuerdo con la revalorización del 0,9%. «No aceptamos el 0,9 % de subida de las pensiones. Solo aceptamos el IPC real», explicó Conchita Rivera, una de las portavoces, mientras Ana, perteneciente al movimiento de yayaflautas que vinieron desde Tarrasa y Sabadell, lo calificó de «una mierda».

A su llegada al Congreso, los portavoces de Coespe entregaron un documento de siete páginas dirigido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que recoge sus reivindicaciones, entre las que también se encuentra el derecho a jubilarse anticipadamente sin ningún tipo de penalización cuando se tengan 40 años cotizados y la derogación de las dos últimas reformas del sistema. En el escrito cargan contra el Pacto de Toledo -una comisión que califican de «totalmente inútil»- y piden la creación de un órgano asesor independiente para proponer al Gobierno medidas de mejora del sistema.