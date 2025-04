Domingo, 17 de enero 2021, 00:34 Comenta Compartir

Hace unos años, Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, señaló que, cuando analizamos el posible curso de acción de un fenómeno inesperado, ... debemos contar con que habrá tres tipos de factores en juego: los que conocemos, los que sabemos que no conocemos y los que no sabemos que no conocemos. En este tercer escenario de lo absolutamente desconocido yo quisiera apostar categóricamente por los empresarios malagueños, por los protagonistas indiscutibles del desarrollo económico y de la generación de empleo y riqueza en nuestra tierra.

Málaga está llena de ejemplos de empresarios hechos a sí mismos que han sabido enfrentarse a realidades desconocidas desde propuestas creativas, ingeniosas y llenas de vitalidad; empresarios que gracias a su saber hacer y desde su conciencia de grandes agentes dinamizadores de la sociedad, han permitido hacer avanzar nuestra economía, generar riqueza y empleo estable y de calidad, propiciar la modernización y permitir, en suma, mayores cotas de progreso con independencia de las circunstancias. Si las buenas noticias en cuanto a medidas de seguridad y vacunación siguen avanzando, 2021 será un mejor año. Será el año de la gestión de los fondos europeos para la recuperación y el de la vuelta de la economía a la senda del crecimiento. Pero también será el año para confirmar el espíritu de lucha y resiliencia de nuestras empresas. Y es que la recuperación de sectores clave para Málaga como el turismo, la agricultura, la tecnología o la propia cultura, como seña de identidad de la Málaga que hemos construido, requerirá que los empresarios aprovechen al máximo todos sus recursos y habilidades. Que vuelvan a exprimir al máximo su creatividad, a mejorar la productividad y a reforzar esa vocación de servicio que siempre les ha caracterizado para hacer frente con las suficientes garantías a la cruda realidad a la que nos enfrentamos.

