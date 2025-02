INVERSORES QUE MIRAN DE REOJO LAS PENSIONES

RAFAEL RUBIO ANALISTA DE MERCADOS Domingo, 27 de octubre 2019, 00:42 Comenta Compartir

El objetivo de una parte de las carteras patrimoniales no es otro que complementar las pensiones públicas de sus titulares. Por ello, muchos ahorradores/inversores siguen con tanta atención la evolución de los mercados como las decisiones de esas pensiones. Es verdad que el sistema público de pensiones debe ser una cuestión de Estado en la que no quepa el electoralismo que dificulte a la larga su viabilidad. Pero ello no debe justificar que se trate de hurtar el debate a los ciudadanos, elección tras elección, hasta el punto de que cualquier partido pueda gobernar sin asumir un mínimo compromiso, consensuado o no, sobre un tema tan capital.

Esa falta de compromiso hace que desprecien las importantes aportaciones de los expertos. Ha ocurrido hace poco más de una semana: un responsable del Servicio de Estudios del Banco de España y el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentaron sus conclusiones sobre la situación de la Seguridad Social. Y alguna de ellas contenía buenas aportaciones que arrojaban un cierto optimismo al futuro del sistema público, aunque hubiera que seguir complementando las pensiones. José Luis Escrivá, presidente de la AIReF, cuyo nombramiento correspondió al Gobierno de Rajoy, ha señalado que es necesario desviar parte de los gastos no contributivos que asume la Seguridad Social para pasarlos a los del Estado, lo que significaría poner en marcha soluciones para atajar los problemas del sistema. Escrivá añadió que los ingresos de la Seguridad Social se utilizan para pagar políticas sociales que no les corresponde financiar. Dijo mucho más, que debería haber atraído la atención de los responsables políticos. Pero tal esfuerzo fue en vano.