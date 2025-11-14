Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre compra huevos en un supermercado. Efe

La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año

El IPC alcanza el 3,1% por el encarecimiento de la factura de la luz, los vuelos internacionales y los trenes

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:05

Comenta

Los precios consolidan su tendencia alcista en España con un repunte de la inflación en octubre al 3,1%, una décima más que el mes ... anterior, ante la fuerte subida de la luz y del transporte, especialmente aéreo y por ferrocarril, compensados en parte por la bajada de los paquetes turísticos y los carburantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  5. 5 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  6. 6

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  7. 7

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  8. 8 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  9. 9 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  10. 10 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año

La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año