Fuera incertidumbre

En los últimos tiempos se ha instalado en la opinión pública una suerte de desazón, incertidumbre y pesimismo a la hora de hablar del futuro de las pensiones. Las encuestas del CIS nos dicen que nunca los ciudadanos han estado tan preocupados por las pensiones como en estos últimos años. Las causas parecen claras: la interminable sucesión de noticias sobre el aumento del déficit de la Seguridad Social, el progresivo vaciamiento del fondo de reserva y la proliferación de augurios catastrofistas sobre la viabilidad del sistema público de pensiones en el medio y largo plazo.

Nuestra obligación como servidores públicos es atajar de manera radical esta incertidumbre. Primero, porque el catastrofismo que la alimenta es infundado. La idea de que nuestro sistema de pensiones está en quiebra o se encamina hacia ella no aguanta el mínimo contraste con la realidad. El problema contable que hoy tiene la Seguridad Social no tiene que ver con un supuesto desequilibrio estructural entre cotizaciones y pensiones, sino con la incorrecta asignación a nuestro sistema contributivo de políticas públicas que no deberían corresponder a él. Es necesario corregir esta situación para que la realidad económica incontestable -que nuestro sistema de pensiones es solvente- sea también evidente a ojos de la ciudadanía. Para ello será también fundamental que la Seguridad Social, que es quien tiene mejores datos para evaluar la solvencia y sostenibilidad del sistema, participe de manera más transparente y activa en estos debates de lo que lo ha hecho en el pasado.

En segundo lugar, porque esta incertidumbre es profundamente injusta, pues afecta a personas que, por la fase del ciclo vital en el que se encuentran, no pueden ya protegerse ante una situación sobrevenida de inseguridad económica. No podemos tolerar que la angustia y el miedo se apoderen ni de los pensionistas actuales, ni de los que van a serlo dentro de poco.

Y tercero, porque necesitamos confianza y certidumbre para afrontar los retos asociados a la llegada a la edad de jubilación de nuestras generaciones más numerosas, los llamados 'baby boomers'. Estos retos demográficos son reales, pero son manejables si usamos las herramientas adecuadas. Por ejemplo, debemos pensar mejor en cómo a través de incentivos positivos, insuficientemente conocidos y desarrollados en nuestro país, podemos ir progresivamente acercando la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Será más fácil desplegar estas medidas si la ciudadanía no alberga dudas acerca de cómo serán las pensiones en el futuro y sobre la solvencia del sistema en su conjunto.

Acabar con la incertidumbre es posible. En los noventa lo logramos con el primer Pacto de Toledo. Ahora, tras dialogar con los interlocutores sociales y las fuerzas parlamentarias, hemos podido constatar que existe un consenso sólido y razonable sobre los pilares básicos que han de definir nuestro modelo. Es a partir de ese consenso sobre el cual habrá que construir un marco legal que garantice de manera estable el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y dé certidumbre a la ciudadanía sobre la sostenibilidad futura del sistema. No escatimaremos esfuerzos para lograrlo.