El Ibex-35 se hunde otro 8% y la CNMV prohíbe las posiciones bajistas un mes Si la gruesa actuación del banco central de EE UU fue para evitar otro 'lunes negro' en las Bolsas, no lo logró, no redujo el miedo a una dura crisis

CRISTINA VALLEJO Martes, 17 de marzo 2020, 00:04 Comenta Compartir

madrid. El Ibex-35, tras cerrar su segunda peor semana de la historia, con un desplome del 20,85%, terminó este lunes con un recorte del 7,88%, para dar un último cambio en los 6.107 puntos con sólo tres valores en verde (Red Eléctrica, Siemens Gamesa y Viscofán) y con IAG hundiéndose otro 28%. Ante esta situación de extrema volatilidad y el riesgo de movimientos desordenados de precios, la CNMV aprobó ayer prohibir durante un mes la constitución o incremento de las posiciones cortas netas -también llamadas bajistas porque son apuestas que ganan cuando baja el valor- sobre acciones admitidas a cotización en los centros de negociación españoles. La prohibición tiene efectos desde hoy, 17 de marzo, hasta el 17 de abril de 2020, ambas fechas incluidas, y podrá prorrogarse por períodos adicionales no superiores a 3 meses si se mantuvieran las circunstancias que la han motivado

Aunque el Ibex-35 llegó a perder más de un 10%, logró preservar -de momento, porque se le auguran los 5.900 e incluso niveles inferiores-, los 6.000 puntos. El selectivo lo hizo sensiblemente peor que otros indicadores del Viejo Continente. Así, al cierre, el índice paneuropeo EuroStoxx 50 retrocedió un 5,85%; mientras que Milán se dejó un 6,12%; el Fráncfort y París, más de un 5%; y Londres, un 4%.

Este nuevo desplome llegó a los mercados tras otra intervención histórica e imprevista de la Reserva Federal de EE UU (Fed) que, en la noche del domingo, anunció una rebaja de los tipos de interés en cien puntos básicos, desde la horquilla comprendida entre el 1% y el 1,25% hasta la situada entre el 0% y el 0,25%. Ello, semana y media después de haber bajado el precio del dinero, también de manera extraordinaria, en otros cincuenta puntos básicos. Además, anunció la inyección de 700.000 millones de dólares en compras de activos. Al tiempo, se anunció una acción coordinada de los principales bancos centrales para garantizar la liquidez en dólares reduciendo el coste de las transacciones entre diferentes divisas.

La respuesta a acciones gruesas de política monetaria ha sido siempre la misma en las últimas semanas: deplomes bursátiles, independientemente de su cariz, desde la pacatería del BCE a la ambición -hasta quedarse sin munición convencional y no convencional- de la Fed. Por ello, el llamamiento unánime e insistente es que la política fiscal expansiva se comience a dedicar a acotar los daños de la crisis.

Y éstos parecen ser de gran envergadura. Joachim Fels, asesor económico global de fondos de Pimco, llama a los inversores a «mantener la fe», pero avisa de que la solución requiere de «una enorme respuesta fiscal» ante «la crisis sanitaria global más severa» a la que nos hemos enfrentado en el último siglo. El experto advierte de que va a ser necesario aunar todos los esfuerzos posibles por parte de las autoridades monetarias y políticas para evitar que el escenario ya inevitable de recesión pueda convertirse en uno de depresión.

En Europa, esas medidas fiscales, para que no entrañen riesgos, deberían ser coordinadas, para que no haya castigos a unos países sobre otros en los mercados financieros. Y la coordinación europea puede llevar tiempo y no está asegurada. En la sesión de ayer ya observamos una ampliación de las primas de riesgo en la periferia europea: la de España alcanzó los 135 puntos básicos, su nivel más alto desde el año 2018, con la rentabilidad del bono a diez años situada en el 0,84%.

Ingrediente chino

A la continuidad de las ventas de acciones contribuyeron los datos que venían de China, donde la producción industrial cayó un 13,5%. A este fenómeno Philippe Waechter, de Ostrum AM (Natixis AM), lo califica de «colapso de la producción industrial china» «espectacular», que anticipa el alcance de la «desaceleración china en el primer trimestre» y, también, las cifras futuras en la zona euro: los datos chinos «funcionan como una medida del impacto que podría tener la epidemia».

En general, los comentarios de los analistas dejan muy poco lugar a la complacencia y al optimismo. Los expertos de Unigestión apuntan que el shock económico «será mayor de lo esperado». El impacto, afirman, podría traducirse en dos trimestres de contracción económica con una caída en el PIB de entre el 2% y el 3%.

Más El temor a un desplome de la demanda tumba al barril de petróleo