Huawei reconoce una caída inicial del 30% en sus ventas por el veto de Trump Asegura, pese a ello, que «ya se han recuperado» y que participará en el despliegue del 5G de Vodafone en España este verano EDURNE MARTÍNEZ MADRID. Jueves, 30 mayo 2019, 00:05

En un mundo tan globalizado, todo está conectado. Sobre todo en empresas que se dedican precisamente a las comunicaciones. Huawei ha conseguido el segundo puesto en el ranking de venta de móviles en España, pero ahora mira con miedo las cifras de negocio después de que el presidente Donald Trump decidiera prohibir a las empresas estadounidenses la compra de tecnología de la compañía china por haber espiado sus comunicaciones -aunque no lo ha demostrado aún-.

La guerra comercial entre EE UU y China puede así expandirse por todos los países donde Huawei tiene mercado, y uno de los más importantes es España. La empresa, que cuenta con 1.200 empleados en nuestro país, quiso transmitir ayer un mensaje de «tranquilidad total» a través del máximo responsable del área de Consumo en España, Pablo Wang, durante la presentación de su tecnología 5G: «Queremos agradecer la confianza a nuestros consumidores y asegurarles que todas las 'apps' están funcionando perfectamente». Wang sentenció: «Llevamos en Europa 18 años y vamos a estar aquí por muchos años más».

A pesar del optimismo, la caída de ventas era evidente después de que la decisión de Trump se hiciera pública. «Era imposible que no tuviera una repercusión en los consumidores», reconoció Wang. La noticia se conoció el pasado domingo 19 de mayo y la compañía sufrió un descenso «muy fuerte» en las ventas los dos días siguientes «de entre un 25% y un 30%». Huawei quiso calmar los ánimos anunciando que a finales de la semana pasada ya empezaron a reportar subidas y que los promotores de sus distribuidoras de móviles les han confirmado que han «recuperado la cuota de venta» de principios de mes. «Los usuarios han entendido que los productos existentes no van a tener ningún problema», explicó el responsable de Consumo.

La compañía no especifica qué cantidad de 'smartphones' se corresponden con ese 30% de caída, pero por las cifras publicadas este mismo miércoles por la consultora Gartner, se puede suponer que se trata de una cantidad importante. En su informe revelan que la venta de móviles de la firma creció un 44,5% en el primer trimestre hasta alcanzar los 58,4 millones de unidades en todo el mundo. Así, su cuota de mercado alcanzó el 15,7%, tocando con los dedos al líder global, la coreana Samsung y su 19,2%.

Sin impacto en el 5G

Por tanto, todo apunta a que el mayor impacto del veto de Trump se ha dado en el sector de los móviles. Pero Huawei no es solo móviles. De hecho su mayor potencial es la tecnología 5G. Los expertos señalan a que el avanzado desarrollo de ésta es la verdadera razón por la que el presidente estadounidense ha puestos sus ojos en la compañía china. «Los hechos deben ser verificadaos por lo que no podemos aceptar que nos digan que no somos seguros sin discusiones técnicas», aclaró el CEO de Huawei en España, Tony Jin Yong, en referencia al conflicto internacional.

Confían en que finalmente la repercusión no llegue a más y recordaron que la compañía tiene más de 40 contratos comerciales relacionados con el 5G y que ninguno de ellos se ha cancelado. De hecho, el consejero delegado señaló que «muy recientemente» el operador holandés KPN ha seleccionado a Huawei para el despliegue de su red de la nueva tecnología móvil.

Y es que la empresa tiene establecido «desde hace mucho tiempo» un plan de continuidad del 5G que les permite ser considerados «el mejor proveedor» de esta tecnología por parte de empresas y gobiernos. Así, Jin Yong confirmó que la empresa «participará en el despliegue del 5G de Vodafone este verano» que se llevará a cabo en nuestro país.

Algo que quedaba en el aire después de que la operadora decidiera prescindir de Huawei en este proceso en Reino Unido. En julio de 2018 ya se realizó su despliegue precomercial en seis ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao y Valencia). En ellas será donde la operadora encienda primero su red comercial de 5G.